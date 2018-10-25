Turkcell'e üst düzey atama

25 Ekim 2018

Ağustos 2018’den bu yana Turkcell Grup Finans Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürütmekte olan Osman Yılmaz, bugün itibari ile bu göreve resmen atandı.

Osman Yılmaz, Turkcell ailesine 1 Ağustos 2016 tarihinde Hazine, Risk ve Tahsilat Yönetimi Direktörü olarak katılmıştı.

Profesyonel iş hayatına Türkiye İş Bankası Hazine Bölümü’nde başlayan Yılmaz, 2007 yılında BNP Türk Ekonomi Bankası Hazine Bölümü’nde Bilanço Yönetimi Sorumlusu olarak görev aldı. Osman Yılmaz, 2008-2016 yıllarında HSBC Küresel Varlık Yönetimi’nde, Yapılandırılmış Ürünler Kıdemli Fon Yöneticisi ve Sabit Getirili Fonlar ve Çoklu Varlık Fonları Grup Yöneticisi görevlerini yürüttü. Lisans eğitimini Ekonomi ve İşletme alanlarında London School of Economics and Political Science ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden alan Yılmaz, ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde Finans Mühendisliği yüksek lisans programını ve Özyeğin Üniversitesi’nde ise Finans doktorasını tamamladı.