Turkcell'in iştiraki Ukrayna'da ihale kazandı

31 Ocak 2018

Turkcell, Ukrayna'daki lifecell ihalesinde Lot 1 ve Lot 2'nin toplamı olan 15 MHz frekans bandına 909.250.551 Grivna teklif vererek 15 yıl süreli lisans almaya hak kazandı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Ukrayna'da yerleşik lifecell LLC'nin ("lifecell") başvuruda bulunduğu 4G Lisans İhalesi'nin 2600 MHz için olan kısmı bugün gerçekleşmiştir. lifecell ihalede, Lot 1 ve Lot 2'nin toplamı olan 15 MHz frekans bandına 909.250.551 Grivna teklif vererek 15 yıl süreli lisansı almaya hak kazanmıştır.

4G Lisans ihalesi kapsamında 1800 MHz frekansının ihalesinin 2018'in ilk çeyreğinde yapılması beklenmektedir.

Yükümlülük Grivna cinsinden olup, 31 Ocak 2018 tarihli Ukrayna Merkez Bankası ABD Doları/Grivna kuru olan 28,01 ile hesaplandığında 32,5 milyon ABD Dolarına karşılık gelmektedir. Dönüştürme ücreti dahil toplam tutar ise 39,1 milyon ABD Dolarıdır."