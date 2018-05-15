Turkcell'in 'Zeka Küpü' projesinin yeni durağı Aydın oldu

15 Mayıs 2018

Turkcell, “Zeka Küpü” projesiyle Anadolu’nun Einstein’larına sahip çıkmaya devam ediyor. 2016’da Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde başlatılan ve Türkiye’deki BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) bünyesinde teknoloji laboratuvarlarının açıldığı projenin son durağı ise Aydın oldu.

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen açılışa Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Celil Güngör katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen “Zeka Küpü” projesi sayesinde zekası ile geleceğe yön verebilecek Türkiye’nin dört bir yanındaki özel yetenekli öğrenciler, potansiyellerini gerçekleştirecek teknolojilere erişebiliyor.

Atilla Koç: Anadolu’nın Einstein’larını yetiştiriyoruz

Turkcell’in “Yerli ve Milli Yapay Zeka” üretimi hedefinde önemli bir adım olarak da kabul edilen “Zeka Küpü” projesiyle ilgili Aydın’da konuşan Atilla Koç, “Turkcell 15 bin çalışanıyla Ukrayna, Rusya, KKTC, Yunanistan ve Azerbaycan’da faaliyet gösteren büyük şirket. Yalnız ses alanında değil datada da Türkiye’nin en büyük şirketi olmak, bize bazı mükellefiyetler yüklüyor. Biz, hisseleri New York Borsası’nda kote edilen yerli bir şirketiz. Bunun yanında yerli üretim ve özellikle yazılım konularında çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bu ülkenin insanını da bu işe teşvik etmek için genç yeteneklerimizi destekliyoruz. Anadolu’da fırsat eşitliği bekleyen ve Türkiye’nin geleceğine şekil verecek binlerce Einstein olduğuna inanıyoruz. Zeka Küpü projemizle onların elinden tutuyor; ihtiyaçları olan donanımı sağlayarak, engelleri aşmalarını hedefliyoruz” dedi.

Üçüncü yılında projenin başarıyla devam ettiğine vurgu yapan Koç, “Projede ilk yola çıktığımızda hedefimizi 3 yılda 10 bin olarak koymuştuk. Oysa bugün geldiğimiz noktada rakamı ikiye katladığımızı görüyoruz. Bu yılın sonunda bu projeyle 30 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. 2018 yılı itibariyle Zeka Küpü projesinin 6 farklı alanda büyümesini planladıklarının da müjdesini veren Koç, “Bu yıl itibariyle içerik olarak da zenginleştirmeyi planladığımız sınıflarımızda sadece genel amaçlı teknoloji sınıflarını değil; uzay, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik zenginleştirilmiş eğitimler ile daha üst seviyede fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Ortaöğretim, lise öğrencilerinin yanı sıra şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Turkcell Teknoloji Üniversitesi’ni kurmak üzere anlaşmaları yaptık. Önümüzdeki öğretim yılına açmayı planlıyoruz” dedi.

2018’de 10 yeni laboratuvar

2016 yılında başlayan Turkcell Zeka Küpü projesi kapsamında ilk yıl Ordu, İstanbul, Kütahya, Ankara, Adana, Şanlıurfa ve Erzincan olmak üzere 7 ilde “Zeka Küpü” laboratuvarları hizmete sunuldu. Eğitimler ve yeni sınıf kurulumlarına 2017 yılında Sivas, İstanbul, Ankara, Mersin, Amasya, Erzurum, Rize, İzmir, Aydın, Çanakkale (Gökçeada), Mardin ve Afyon’da devam edildi. Bugüne kadar toplamda 19 ilde, 22 laboratuvar ile çocukların teknoloji deneyimine ortak olan Turkcell, bu yıl Balıkesir, İzmir, İstanbul (Ataşehir), Karaman, Trabzon, Bilecik, Antalya, Van, Burdur ve Ordu’da olmak üzere toplam 10 yeni laboratuvar kurularak proje hızla büyümeye devam ediyor. Üç boyutlu yazıcılardan maker kitlere kadar pek çok ürünün yer aldığı laboratuvarlarda verilen yüz yüze eğitimler, www.zeka-kupu.com üzerinden verilen online eğitimlerle destekleniyor. Proje ile üç yıl içinde 30 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamında sadece laboratuvarların kurulduğu okullardaki öğrencilere değil tüm öğrencilere fayda sağlanması amaçlanıyor. Sürekli güncellenen portalda yer alan online eğitimlerle de öğrencilerin kendi kendine izleyebilecekleri programlarla yeni bilgiler edinmelerini ve yeteneklerini geliştirmeleri hedefleniyor. Bu kapsamda bu yıl çok sayıda yeni eğitim Turkcell Zeka Küpü web sitesinde yerini alacak.

Proje kapsamında sadece öğrencilere yönelik değil ailelerinin de çocuklarıyla iletişimlerini artırabilmeleri ve onları destekleyebilmeleri için de çalışmalar yapılıyor. Bu sayede öğrencilerin bilişsel yetenekleri artarken ailelerin de çocuklarını geleceğe daha doğru ve güçlü hazırlaması hedefleniyor.

İşte Aydın’daki zeka küplerinin projeleri



Madenciler İçin Akıllı Şapka: Madenciliğin yoğun olarak yapıldığı Aydın’da madende çalışan işçilerin korunması amacıyla tasarlanan “Akıllı Şapka” projesinde, üzerindeki gaz ve ısı sensörleri yardımıyla ortamda bulunan metan gazı yoğunluğu ve ısı durumu ölçülecek. LED ve Buzzer Sensörü yardımıyla şapkayı takan madenciye uyarı verilerek, maden kaza ve ölümlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.



İşitme engelliler için kapı zili: Projede dışarıdan gelen kişi zili çaldığında hem ortamda ışık yanacak hem de tavana asılan pervane yardımıyla oluşan serinlikten işitme engelli vatandaş kapının çaldığını anlayacak.



Enerji tasarruflu çalışma lambası: Evlerdeki elektrik tasarrufu sağlanması amacıyla geliştirilen projede, çalışma / okuma masaları kullanıcının sandalyesine oturmasıyla birlikte artan basınç farkından dolayı yanması sağlanacak. Kullanıcı sandalyeden ayrıldığı zaman, sensörün ölçtüğü basıncın azalmasından dolayı lamba otomatik olarak sönecek.



Robabil (Makeblock Robot): Bu projede amaç öğrencilerin tasarladığı ve kodladığı bir robotu (ROBABİL) STEM kapsamında inşa etmeleri… ROBABİL her türlü engebeli arazide sorunsuz ilerleyecek, arama-kurtarma faaliyetlerinde ve tehlikeli görevlerde kullanılabilecek şekilde geliştirilecek.



İnteraktif Hücre Modeli: Proje kapsamında öğrenciler, bitki hücresinin temel kısımlarını ve sitoplazmada bulunan organelleri kendi belirledikleri malzemelerle tasarlayacak. Tasarım aşaması sonrasında öğrenciler Makey Makey kitini kullanarak ve kod yazarak kendi hücre modellerini ortaya çıkaracak.



Alkol ölçer araba: Aracın içinde alkol değerini okuyan sensör aracılığıyla sürücünün alkol seviyesi belirlenecek ve araç hiçbir şekilde hareket etmeyecek.



İnteraktif Müzik Aleti: Bu projede STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik) kapsamında Makey Makey Kiti ve Scratch yazılımı kullanılarak müzik aleti tasarımı yapılacak. Farklı olan tarafı ise tuşlar yerine meyvelerinkullanılması. Kullanıcı 8 farklı meyveyedokunarak tüm notalarını çıkarabilecek.



Hava Durumu İstasyonu: Geliştirilecek projeyle hava kalite kontrolü ile ilgili bilgiler toplanabilecek (Sıcaklık, Nem, Karbondioksit Oranı vb.) ani değişim ya da tehlikeli değerlere ulaşılması durumunda gerekli tedbirler alınabilecek. Bu değerler kullanıcıya sistem üzerindeki LCD ekran ile gösterilecek ve kritik durumlarda sesli ikaz verecek.



Lazer Güvenlik Sistemi: Projede lazer ile bir güvenlik sistemi geliştirilecek. Bu sistem ile belirli bir bölgeyi çepeçevre koruma altında tutmak mümkün olacak. Lazer ışını kesildiği an, izinsiz girişlere karşı sistemin sesli uyarı verme özelliği bulunacak.



Otto Robot: Eğlenceli dans figürleri yapabilen Otto Robot, servo motorlar yardımıyla hareket edebilen, kodlanabilen ve 3B yazıcıdan çıkarabilen malzemelerle hazırlanan eğlenceli bir robottur.