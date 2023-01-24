Turkish Cargo 2022'de 1.7 milyon ton kargo taşıdı

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından her yıl yayınlanan Dünya Hava Taşımacılığı İstatistiklerine göre Turkish Cargo FTK (Freight Tonne Kilometres – Kilometrelendirilmiş Tonaj) verilerine göre 2021 yılında 9,2 milyon ton kilometrelik taşıma performansı göstererek iş hacmini yüzde 32 oranında artırdı ve Avrupa’nın önde gelen hava kargo markalarını geride bırakarak zirveye yükseldi.

Turkish Cargo’nun performansıyla ilgili olarak, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markası olarak tedarik zincirine sağladığımız katkılar ile hava kargo sektörüne değer katmaya ve küresel ticaretin rekabet gücünün artırılmasında üstlendiğimiz kritik rolümüzü kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Turkish Cargo’nun Avrupa’da sergilediği bu başarıyı dünyanın her yerine taşıyarak 2025 yılında dünyanın ilk 3 hava kargo markasından biri olma hedefimize doğru hızla ilerliyoruz.”dedi.

Turkish Cargo 2017 yılı itibarıyla yapmış olduğu filo, altyapı, süreç ve kalite geliştirme yatırımları sonucunda son 5 yıllık süreçte küresel sıralamasını 22. sıradan 5'inciliğe, pazar payını se yüzde 2,6 seviyelerinden yüz[1]de 5,2 seviyelerine çıkardı. 2017 yılında filosunda 13 kargo uçağı bulunduran Turkish Cargo 2022 yılında bu sayıyı yüzde 61,5 artırarak uçak sayısını 21’e çıkardı. Filodaki genişlemeye bağlı olarak Turkish Cargo’nun kargo uçaklarıyla sefer düzenlediği destinasyon sayısı ise yaklaşık iki katına çıkarak 2022 yılında 100’e ulaştı.

Türk Hava Yolları, yolcu taşımacılığında olduğu gibi kargoda da en çok uluslararası noktaya sefer düzenleyen havayolu konumuna ulaştı. Turkish Cargo’nun kurmuş olduğu hava köprüleri sayesinde Türk ihracatçısının GSMH bazında dünyanın yaklaşık yüzde 85 ile direkt olarak ticari bağlantı kurabildiği hatırlatılıyor.