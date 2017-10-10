Turkish Cargo Brezilya'da kapasite artırdı
Turkish Cargo, Kalitta Air'den kiraladığı Boeing 747 ile Brezilya'da kapasite artırdı.
Sao Paulo'ya haziranda tarifeli kargo seferlerine başlayan Turkish Cargo, yeni kiraladığı Boeing 747 uçağı ile Brezilya'da kapasite artırdı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Turkish Cargo Brezilya Müdürü Gökalp Garipbaş, "wet lease" yaparak Kalitta Air'den kiraladıkları Boeing 747 tipi uçağın, 8 Ekim'de Turkish Cargo adına ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini bildirdi.
Turkish Cargo'nun Kalitta Air ile imzaladığı "wet lease" anlaşması kapsamında, Boeing 747 uçağı ile birlikte uçuş ekibi, uçağın bakımı ve sigortası da kiralanarak Turkish Cargo adına kargo seferlerine başlamış oldu.
Kaynak: AA