Türkiye İtibar Akademisi ‘Z Kuşağının’ tercih ettiği markaları açıkladı İşte gençlerin en çok güvendiği markalar

Genç nüfusun zihninde ve yer edinen markalar, İstanbul Kent Üniversitesi ve İtibar Akademisi iş birliği ile gerçekleştirilen Gençlik Endeksi G-250 ile belirlendi. 24 Şubat – 8 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan araştırma, Türkiye’de 18-24 yaş arası gençlerin marka tercihlerini ortaya koyuyor. Bursa Teknik Üniversitesi’nin raportörlüğünde bilgisayar destekli telefonla arama (CATİ) yöntemi kullanılarak yapılan araştırmada 4 bin 800’den fazla genç ile görüşüldü.

Bu yıl beşinci kez gerçekleştirilen G-250 Endeksi’nde gençlerin en çok itibar ettiği, güvendiği ve tercih ettiği 250 marka sıralandı. Endekste geçtiğimiz yıl 50’nin üzerinde farklı sektör yer alırken bu yılki çalışmada bu yıl yaklaşık 40 sektör incelendi ve markaların gençlerin zihnindeki algılanan değerleri ölçümlendi.

G-250 araştırmasının sonuçları; sosyal medya platformlarından ve diğer tüm dijital iletişim kanallarından gençlere ulaşan, teknolojiye ayak uydurabilen, fiyat performans ürünlerinin ve güncel zevklere hitap eden markaların 18 – 24 yaş grubunda daha çok güven algısı oluşturduğunu gösterdi. Araştırmaya göre ilk 10’da yer alan markaların sektör dağılımı incelendiğinde giyim, yiyecek, alışveriş platformu gibi ürünlerin baskın olduğu görüldü.

“Gençler; teknolojiyi iyi kullanan ve kendileri ile iletişim kurabilen markalara güveniyor”

TÜİK’in “Türkiye örneklemi” kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilde 24 Şubat – 8 Mart 2025 tarihleri arasında 18 – 24 yaş arası 4 bin 800’ün üzerinde genç ile görüşülen araştırma hakkında konuşan TİA Başkan Yardımcısı Özüm Acar, “Bu yıl beşinci kez Gençlik Endeksi Araştırması’nı gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. İstanbul Kent Üniversitesi işbirliği ile açıkladığımız bu araştırmada ülke nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan 18-24 yaş arası Z kuşağı olarak tanımlanan gençlerin 40 farklı sektördeki tercihlerini inceledik. Z kuşağı alışveriş yaparken geleneksel yöntemlerden oldukça farklı yaklaşımlar benimseyen bir nesil. Dijital dünyada büyüdükleri için alışveriş alışkanlıkları da buna göre şekillenmiş durumda. Fiziksel mağazalardan çok online alışverişe yöneliyorlar. Alışverişin büyük bir kısmını akıllı telefonları aracılığıyla yapıyorlar. Instagram, TikTok ve YouTube gibi platformlardaki içerikler, alışveriş kararlarında büyük rol oynuyor. Sadece bir ürün almak yerine, ürünün sunduğu deneyimi önemsiyorlar ve kendi zevklerine uygun, kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler bekliyorlar. Markalar da iletişim ve pazarlama faaliyetlerini genç kuşağın beğenilerine ve tercihlerine göre hazırlıyorlar. Araştırmamızın sonuçları da bunu ortaya koyuyor. G-250 bize gösteriyor ki gençler tercihlerini sürdürülebilir, toplumsal sorumluluğu olan, şeffaf, kolay ulaşılabilir ve çevrelerinde popülaritesi yüksek markalardan yana kullanıyor. Bunun yanı sıra dijitalliğin ön planda olduğu, sosyal medyayı aktif kullanan ve toplumsal konularda duyarlı markalar da sıralamada yer alıyor. Gençlik Endeksi araştırmamızda da fiyat performans ürünlerinin daha üst sıralarda yer aldığını ve ekonomik endişelerin marka tercihlerine de yansıdığını görüyoruz” diyerek araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi.

Raporu satın alan markaların iletişim çalışmalarında başarılarını duyurabileceklerini belirten Acar, bunun yanı sıra Gençlik Endeksi Araştırması’nın pazarlama faaliyetleri için de önemli bir araştırma olduğunu söyledi.

Alfabetik sıralamaya göre G 250’de yer alan markalar

Akaryakıt: Aytemiz, Opet, Petrol Ofisi, Shell, Total Energies

Alkolsüz İçerecek: Cappy, Coca Cola, Dimes, Fanta, Tamek

Bankacılık: Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası

Bebek ve Çocuk Ürünleri: Canbebe, Cicibebe, Civil, Dalin, Ebebek

Beyaz Eşya: Arçelik, Beko, Bosch, Profilo, Vestel

Beyaz Et: Banvit, Beypiliç, Erpiliç, Gediz, Şenpiliç

Bisküvi ve Şekerleme: Eti, Kent, Şölen, Torku, Ülker

E Ticaret Sitesi: Amazon, Çiçeksepeti, Hepsiburada, Temu, Trendyol

Elektronik Eşya: Apple, Arçelik, Arzum, Beko, Samsung

Elektronik Perakende: Apple, Casper, MediaMarkt, Samsung, Teknosa

Enerji: Aksa Doğalgaz, Enerjisa, Gediz Enerji, Tüpraş, Zorlu Enerji

Erkek Giyim: Altınyıldız, Kiğılı, Mavi, Süvari, Zara

Ev Tekstili: English Home, Karaca, Madame Coco, Özdilek, Taç

Fast Food (Yabancı): Arby’s, Burger King, Dominos Pizza, McDonalds, Popeyes

Fast Food (Yerli): Etibeyaz, Komagene, Köfteci Yusuf, Saloon Burger, Terra Pizza

GSM Operatörü ve İnternet: Kablonet, Turkcell, Türk Telekom, Türknet, Vodafone

Holding: Eczacıbaşı Holding, Koç Holding, Sabancı Holding, Yıldız Holding, Zorlu Holding

İç Giyim: İnci, LC Waikiki, Penti, Sedef, Zara

İnşaat: Ağaoğlu, Artaş Holding, Kalyon,Rönesans, Sinpaş

Kadın Giyim: Defacto, Koton, LC Waikiki, Mavi, Zara

Kadın Hijyen Ürünleri: Avon, Gratis, Kotex, Molped, Orkid

Kağıt Havlu ve Tuvalet Kağıdı: Familia, Papia, Selpak, Sleepy, Solo

Kahve Zinciri: Cafe Nero, EspressoLab, Gloria Jean's, Kahve Dünyası, Starbucks

Kargo: Aras Kargo, MNG Kargo, PTT Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo

Kitap ve Kırtasiye Ürünleri: Adel, Amazon, D&R, Idefix, Nezih

Kozmetik: Avon, Flormar, Gratis, Kiko, Sephora

Kripto Para Borsası: Binance , Bitcoin , Borsa İstanbul, BTC Türk , Papara

Küçük Ev Aletleri: Arçelik, Arzum, Beko, Bosch, Vestel

Mobilya: Bambi, Bellona, Ergül Mobilya, İstikbal, Mondi Home

Otomobil: BMW, Ford, Mercedes Benz, Toyota, Volkswagen

Pizza: Domino’s Pizza, Little Ceasars, Pasaport Pizza, Pizza Bulls, Sbarro

Porselen ve Züccaciye:Güral, Karaca, Kütahya Porselen, Madame Coco, Paşabahçe

Seramik: Güral Seramik, Kale Seramik, Karaca, Kütahya Seramik, Vitra

Sigorta: AkSigorta, Allianz, Anadolu Sigorta, Axa Sigorta, Koru Sigorta

Spor Giyim: Adidas, Hummel, Mavi, Nike, Puma

Süpermarket: A101, Bim, CarrefourSA, Migros, Şok

Süt ve Süt Ürünleri: Dost, İçim, Pınar, Sütaş, Torku

Şampuan ve Saç Bakım Ürünleri: Clear, Elidor, Head & Shoulders, İpek, Pantene

Turizm Seyehat Acentesi: Etsstur , Jolly Tur, TatilBudur, Tatilsepeti, Türk Hava Yolları