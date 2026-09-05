Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in net kârı 24,5 milyar liraya ulaştı

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Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, kuruluşlarının 6’ncı yılına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirketlerin sigorta, bireysel emeklilik ve hayat branşlarındaki büyümesinin yanı sıra müşteri, fon büyüklüğü, prim üretimi ve hasar ödemelerine ilişkin veriler de paylaşıldı.

Toplam aktif büyüklük 791,7 milyar liraya çıktı

Haziran 2026 sonu itibarıyla Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in toplam aktif büyüklüğü 791,7 milyar liraya ulaştı.

İki şirket, 2 bin 600’ü aşkın çalışan, 4 bin 500’ü aşan acente ve broker ile 6 bin 300’ü aşkın anlaşmalı banka şubesi üzerinden hizmet veriyor. Sağlık alanında 6 binden fazla, kaskoda ise 4 bine yakın anlaşmalı oto servisi bulunuyor.

6 yılda 13,3 milyon müşteriye ulaştılar

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in geride kalan 6 yıldaki toplam müşteri sayısı 13,3 milyona yükseldi.

Şirketler hayat dışı sigortalarda 72,5 milyon poliçe ve 432,3 milyar liralık prim üretimi gerçekleştirdi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) ise 531 milyar liralık fon büyüklüğüne ve 6,3 milyon sözleşmeye ulaşıldı. Hayat branşındaki prim üretimi 88,3 milyar lira, poliçe sayısı ise 59 milyon olarak gerçekleşti.

Türkiye Sigorta’nın prim üretimi yüzde 30 arttı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, şirketlerin 2026’nın ilk yarısındaki finansal performansına ilişkin rakamları da açıkladı.

Türkiye Sigorta’nın prim üretimi yüzde 30 artarak 94,2 milyar liraya yükseldi. Türkiye Hayat Emeklilik’in hayat branşındaki prim üretimi ise yüzde 52 artışla 23,4 milyar liraya çıktı.

Türkiye Hayat Emeklilik, BES ve OKS’de 5 milyon katılımcı ve 531 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaştı.

Toplam kârlılık 6 yılda 17 kat arttı

Taha Çakmak, iki şirketin kârlılığındaki değişime ilişkin dikkat çeken verileri paylaştı.

Çakmak, “Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’te toplam kârlılığımızı 6 yılda 17 kat artırdık. İki şirketimizin toplam net Kârı, bu yılın ilk yarısında yüzde 48 artışla 24,5 milyar liraya ulaştı.” ifadelerini kullandı.

Çakmak ayrıca kasko ve tamamlayıcı sağlık ürün gruplarında fiyat artışına gitmeden büyümeyi sürdürdüklerini, 2026’nın ilk yarısında sigorta enflasyonunun üzerinde reel büyüme kaydettiklerini ve bu büyümeyi teknik kârlılıkla desteklediklerini belirtti.

6 yılda 145 milyar liralık hasar ödemesi

Şirketlerin kuruluşlarından bu yana gerçekleştirdiği hasar ödemelerinin büyüklüğü de açıklandı.

Taha Çakmak’ın verdiği bilgiye göre, 6 yılda 16 milyon hasar dosyası değerlendirilerek toplam 145 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirildi.

Çakmak, bu performansın temelinde etkin risk yönetimi, mali disiplin, dengeli fiyatlama yaklaşımı ve sürdürülebilir büyüme stratejisinin bulunduğunu ifade etti.

Mobil uygulama 9,5 milyon kullanıcıya ulaştı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in dijital kanallarındaki kullanıcı sayısı da arttı. Yenilenen mobil uygulamanın 9,5 milyon kullanıcıya ulaştığı açıklandı.

Şirketler kuruluşlarından bu yana ulusal ve uluslararası platformlarda 182 ödüle layık görülürken, Brand Finance’ın “En Değerli Markalar” listesinde 5 yıl üst üste yer aldı.