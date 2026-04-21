Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’ten rekor kâr: İlk çeyrekte 11,7 milyar TL

Sigorta sektörünün lider şirketleri Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, yılın ilk çeyreğinde açıkladıkları finansal sonuçlarla dikkat çekti.

Her iki şirket de güçlü bilanço yapıları ve sürdürülebilir büyüme stratejileri sayesinde rekor kârlılık seviyelerine ulaştı.

Kârlılıkta güçlü artış

Türkiye Sigorta, net kârını yıllık bazda yüzde 42 artırarak 6 milyar 429 milyon TL’ye çıkardı. Türkiye Hayat Emeklilik ise yüzde 52 artışla 5 milyar 325 milyon TL net kâra ulaştı.

Teknik kâr ve verimlilik yükseldi

Türkiye Sigorta’nın teknik kârı yüzde 30 artışla 6 milyar 891 milyon TL oldu. Türkiye Hayat Emeklilik de teknik kârını yüzde 52 artırarak 2 milyar 827 milyon TL’ye taşıdı.

Fiyat artışına gitmeden büyüdü

Şirketler, enflasyonla mücadele kapsamında bazı sigorta ürünlerinde fiyat artışına gitmeden büyüme sağladı. 12 taksit imkânı ve erişilebilir ürünler, müşteri kazanımını destekleyen önemli unsurlar oldu.

Prim üretiminde artış sürdü

Sağlık sigortalarında 5,7 milyar TL prim üretimi gerçekleşti. Kasko branşında ise yüzde 36 artışla 5,3 milyar TL prim üretimi elde edildi.

Bilanço büyüklüğü dikkat çekiyor

Türkiye Sigorta’nın aktif büyüklüğü yüzde 17,3 artarak 184 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye Hayat Emeklilik ise yüzde 6,3 artışla 584 milyar TL büyüklüğe erişti.

Temettü ve sermaye artışı hamlesi

Her iki şirket de 3 milyar TL temettü dağıtımı planladığını açıkladı. Ayrıca sermaye artırımıyla finansal yapının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

BES’te liderlik güçleniyor

Türkiye Hayat Emeklilik, bireysel emeklilik sistemindeki liderliğini sürdürdü. Fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 525 milyar TL’yi aşarak sektördeki üstünlüğünü pekiştirdi.

Stratejik büyüme vurgusu

Şirket yönetimi, dengeli fiyatlama ve erişilebilirlik stratejilerinin başarıda önemli rol oynadığını belirtti. Sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda yeni müşteri kazanımı öncelikler arasında yer alıyor.

Sigortayı herkes için erişilebilir kılmayı stratejik öncelik olarak konumladıklarını belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in kapsayıcı ürün ve hizmetleriyle sürdürülebilir büyümesini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.