Türkiye’de tasarruf sahipliği yüzde 54’e kadar yükseldi

Düzen­li tasarruf yaptığını belirtenlerin oranı ise yüzde 82 oldu. Tasarruf yapmanın en önemli nedeni yüz­de 34 ile “geleceğe yatırım yap­mak” olurken, yüzde 26 ile bek­lenmedik risklere karşı güvence oluşturma ihtiyacı ikinci sırada yer aldı.

Düzenli tasarruf yapan­ların üçte birinden fazlası gelir­lerinin yüzde 10 ila 20’sini biri­kime ayırdığını belirtti. Tasarru­fu bulunmayanların yüzde 23’ü yakın gelecekte birikim yapmayı planladığını ifade etti. Bu oran kadınlarda yüzde 30’a ulaşırken, erkeklerden 11 puan daha yük­sek gerçekleşti. Gelecekte tasar­ruf yapma planının en güçlü ol­duğu yaş grubu ise yüzde 29 ile 25-44 yaş aralığı oldu.

En çok tercih edilen tasarruf aracı altın

Tasarruf sahipleri ortalama iki farklı tasarruf aracı kullanmayı sürdürürken, ilk sırada 4 puanlık düşüşe rağmen yüzde 40 ile yas­tık altı altın ve değerli madenler yer aldı. Yastık altı döviz ve TL nakit yüzde 38 ile ikinci sırada bulunurken, altın ve diğer değerli maden hesapları yüzde 24’e ulaş­tı. TL vadeli hesapların tercih edilme oranı yüzde 23 olurken, hisse senedi ve borsa yatırımları yüzde 17 seviyesinde gerçekleş­ti. 45-54 yaş grubunda yastık altı döviz ve TL tercihinde 13 puan­lık düşüş yaşanarak oran yüzde 39’a geriledi. Aynı yaş grubunda TL vadeli hesapların tercih ora­nı ise 4 puan artışla yüzde 30’a çıktı.

Gençlerde ise altın ve de­ğerli maden hesaplarına yönelim güçlendi. 18-24 yaş grubunda bu araçları tercih edenlerin oranı 7 puan artışla yüzde 34’e yükselir­ken, aynı grubun altın ve değerli madenleri yastık altında tutma oranı 6 puan düşüşle yüzde 30 ol­du. Araştırma, kadınların yastık altı altın, döviz ve TL araçlarını erkeklerden daha fazla tercih et­tiğini ortaya koydu. Erkekler ise hisse senedi ve borsa, fon, döviz vadeli hesapları, kripto varlıklar, araç, emlak ve katılım hesapları gibi daha geniş bir yatırım yelpa­zesine yöneldi.

Tasarruf sahiplerinin orta va­deli getiri beklentisi önceki döne­me göre 9 puan artarak yüzde 51’e yükseldi. Böylece tasarruf sahi­bi her iki kişiden birinin orta va­deli getiri beklentisine sahip ol­duğu görüldü. Uzun vadeli getiri beklentisi ise 7 puan gerilemesi­ne rağmen yüzde 38 ile önemli bir payını korudu.

Her zaman aylık bütçe takibi yapanların oranı ise 6 puan artarak yüzde 23’e yük­seldi. ING Türkiye Özel Bankacı­lık ve Yatırım Genel Müdür Yar­dımcısı Sezin Erken, sonuçların tasarruf bilincinin güçlenmeye devam ettiğini ve özellikle kadın­ların tasarruf yapma eğiliminde­ki artışın dikkat çekici olduğunu belirtti. Erken, finansal okurya­zarlığın artırılması ve bireylerin doğru yatırım araçlarına erişimi­nin kolaylaştırılması gerektiğine işaret ederek, ING Mobil’i müş­terilerin yatırım araçlarını ana­liz edebildiği ve farklı dönem per­formanslarını karşılaştırabildiği bir yatırım platformu olarak ko­numlandırdıklarını ifade etti.