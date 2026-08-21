Türkiye’de tasarruf sahipliği yüzde 54’e kadar yükseldi
ING Türkiye’nin NielsenIQ işbirliğiyle gerçekleştirdiği Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın 2026 yılı ikinci çeyrek sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre Türkiye’de tasarruf sahipliği oranı yüzde 54’e yükselirken, tasarruf sahibi kadınların oranı 5 puan artışla yaklaşık yüzde 60’a çıkarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.
Düzenli tasarruf yaptığını belirtenlerin oranı ise yüzde 82 oldu. Tasarruf yapmanın en önemli nedeni yüzde 34 ile “geleceğe yatırım yapmak” olurken, yüzde 26 ile beklenmedik risklere karşı güvence oluşturma ihtiyacı ikinci sırada yer aldı.
Düzenli tasarruf yapanların üçte birinden fazlası gelirlerinin yüzde 10 ila 20’sini birikime ayırdığını belirtti. Tasarrufu bulunmayanların yüzde 23’ü yakın gelecekte birikim yapmayı planladığını ifade etti. Bu oran kadınlarda yüzde 30’a ulaşırken, erkeklerden 11 puan daha yüksek gerçekleşti. Gelecekte tasarruf yapma planının en güçlü olduğu yaş grubu ise yüzde 29 ile 25-44 yaş aralığı oldu.
En çok tercih edilen tasarruf aracı altın
Tasarruf sahipleri ortalama iki farklı tasarruf aracı kullanmayı sürdürürken, ilk sırada 4 puanlık düşüşe rağmen yüzde 40 ile yastık altı altın ve değerli madenler yer aldı. Yastık altı döviz ve TL nakit yüzde 38 ile ikinci sırada bulunurken, altın ve diğer değerli maden hesapları yüzde 24’e ulaştı. TL vadeli hesapların tercih edilme oranı yüzde 23 olurken, hisse senedi ve borsa yatırımları yüzde 17 seviyesinde gerçekleşti. 45-54 yaş grubunda yastık altı döviz ve TL tercihinde 13 puanlık düşüş yaşanarak oran yüzde 39’a geriledi. Aynı yaş grubunda TL vadeli hesapların tercih oranı ise 4 puan artışla yüzde 30’a çıktı.
Gençlerde ise altın ve değerli maden hesaplarına yönelim güçlendi. 18-24 yaş grubunda bu araçları tercih edenlerin oranı 7 puan artışla yüzde 34’e yükselirken, aynı grubun altın ve değerli madenleri yastık altında tutma oranı 6 puan düşüşle yüzde 30 oldu. Araştırma, kadınların yastık altı altın, döviz ve TL araçlarını erkeklerden daha fazla tercih ettiğini ortaya koydu. Erkekler ise hisse senedi ve borsa, fon, döviz vadeli hesapları, kripto varlıklar, araç, emlak ve katılım hesapları gibi daha geniş bir yatırım yelpazesine yöneldi.
Tasarruf sahiplerinin orta vadeli getiri beklentisi önceki döneme göre 9 puan artarak yüzde 51’e yükseldi. Böylece tasarruf sahibi her iki kişiden birinin orta vadeli getiri beklentisine sahip olduğu görüldü. Uzun vadeli getiri beklentisi ise 7 puan gerilemesine rağmen yüzde 38 ile önemli bir payını korudu.
Her zaman aylık bütçe takibi yapanların oranı ise 6 puan artarak yüzde 23’e yükseldi. ING Türkiye Özel Bankacılık ve Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Sezin Erken, sonuçların tasarruf bilincinin güçlenmeye devam ettiğini ve özellikle kadınların tasarruf yapma eğilimindeki artışın dikkat çekici olduğunu belirtti. Erken, finansal okuryazarlığın artırılması ve bireylerin doğru yatırım araçlarına erişiminin kolaylaştırılması gerektiğine işaret ederek, ING Mobil’i müşterilerin yatırım araçlarını analiz edebildiği ve farklı dönem performanslarını karşılaştırabildiği bir yatırım platformu olarak konumlandırdıklarını ifade etti.