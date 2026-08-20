YouTube'dan içerik üreticilerine milyon dolarlık teklif: Tek şartı var

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YouTube ile Netflix arasındaki rekabetin boyutu yeni bir cepheye taşındı. Netflix'in popüler YouTube içeriklerini ve video podcast'lerini kataloğuna katmaya başlamasının ardından YouTube'un da önde gelen içerik üreticilerini platformunda tutmak için doğrudan ödeme teklif etmeye başladığı iddia edildi.

Teklif milyonlarca doları buluyor

Business Insider'a konuşan konuya yakın iki kaynağa göre YouTube, seçilmiş içerik üreticileriyle görüşmelere başladı. Şirket, videoların belirli bir süre sadece YouTube'da yayınlanması karşılığında milyonlarca dolarlık ödeme teklif ediyor.

Görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu, anlaşmaların süresi ve şartlarının ise içerik üreticisine göre değişebileceği belirtiliyor. Aynı kaynağın iddiasına göre YouTube, özel yayın anlaşmasını kabul etmeyen içerik üreticilerinin pazarlama desteği ve marka iş birlikleri gibi imkanlarını da geri çekecek.

YouTube için alışılmadık bir adım

YouTube bugüne kadar içerik üreticilerine ağırlıklı olarak reklam gelirlerinden pay verirken, içeriklerini kendi bünyesinde tutmaları için doğrudan yüksek ödemeler yapmaya mesafeli duruyordu. Ancak Netflix'in son dönemde içerik üreticilerine yönelmesi dengeleri değiştirdi.

Netflix, geniş kitlelere ulaşan YouTube yıldızlarının içeriklerini kataloğuna eklerken video podcast tarafında da büyümeye başladı. Netflix de bazı podcast anlaşmalarında programların YouTube'dan kaldırılmasını şart koşuyor.

YouTube'un milyon dolarlık teklifleri de en iyi içerik üreticilerini rakibe kaptırmama çabası olarak değerlendirilirken iki şirketin aynı içerik üreticilerinin peşine düşmesiyle dijital yayıncılıkta yeni bir rekabet alanı açıldı. Bundan sonraki mücadelede ise ünlü içerik üreticilerinin hangi platformu seçeceği merak konusu oldu.