Türkiye'den ilk lisans ihracatı

29 Mayıs 2018

AYLİN RANA AYDİN

Bebek şampuanında yüzde 47 pazar payına sahip Dalin markası ile ağda pazarında yüzde 24 pazar payına sahip Sesu markası da dahil toplamda 11 markanın sahibi olan Kopaş Kozmetik, Japonlarla işbirliğini derinleştiriyor.

İşbirliğinin yolunu açan ise Dalin’in civcivi oldu. Türkiye’de Walt Disney karakterleri ile ilgili araştırma yapan Japon şirket Daio Paper Corporation, Dalin civcivinin 4. sırada çıkması üzerine Kopaş’ın kapısını çaldı ve lisansını aldı. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Onur Özyurt, “Japon firma, Türkiye’yi geziyor, mağazalarda inceleme yapıyorlar ve Dalin’in civcivini görüyorlar. Türkiye’de 40 kadına soruyorlar, ‘En sevdiğiniz ya da çocuğunuzun en sevdiği Walt Disney karakteri hangisi?’ diye. Mickey Mouse, Winnie the Pooh da var. Bizim Dalin’in civcivini de kadınlara söylemeden araya katmışlar. Dalin’in civcivi de 40 karakter içinde 4. oldu. Araştırma sonucuna göre bunu lisanslamak istediklerini söylediler. Türkiye’de herhalde Türk markaları içinde bir ilk oldu. Civcive lisans verdik. Dalin ana markamız. Walt Disney ile çalışan bir ajansla çalışarak civcivi yeniledik. Artık küçük bir çocuğu andırıyor. Futbol oynayan, gezen, resim çizen başta olmak üzere yedi karakterden oluşuyor. Youtube’da Dalin’le Mutlu Masallar diye videolar hazırladık. Peluş bir civciv pedagog onaylı yazılan masallar anlatıyor” diye konuştu.

Özyurt, Kopaş’ın faaliyetleri ve gelecek planlarını anlattı. “2018 yılında ihracatta yüzde 200 büyüme hedefliyoruz” diyen Özyurt, şöyle devam etti: “Beş yıllık stratejik plan yaptık. Üç yılda ciroyu iki katına çıkardık. Ciromuz her yıl yüzde 25 - 30 arasında artıyor. Dört yılda iki katına çıkacağız. Ciroda hayalim 1 milyar TL ama plana 800 milyon TL yazdık. Bunun üçte biri yurtdışı operasyonlardan olacak. Bu yıl ilk 3 ayı da bütçenin üzerinde kapattık 2018 için 400 milyon TL ciro hedefliyoruz. Bu yıl geçen yıl yaptığımız aylık cironun üç katını yapıyoruz.”

Dalin, Sesu, Alix Avien, XO, Dr. Beckmann, Foot Doctor, Voila başta olmak üzere 11 markayı üreten Kopaş, Alman bebek mama markası Humana, Japon bebek bezi markası GOO.N, İspanya’nın saç bakım markası Montibello’nun da temsilciliğini yapıyor. Özyurt, “Humana’yı dağıtmaya başladık. Onların 9 yılda yaptığı hacme 9 ayda ulaştık. Marketlerde dağıtıyoruz, bu yıldan itibaren eczane dağıtımını da üstlendik. Markanın anneler için çayları da bulunuyor. İspanya’nın saç bakım markası Montibello’nun da distribütörlüğünü yapıyoruz. Marka, İspanya’da 17 bin kuaföre direkt satış yapıyor. Biz de sadece kuaför kanalıyla satacağız. Dalin lisansı alan Japon iş ortağımızın bebek bezi markası GOO.N için Türkiye büyük bir pazar. Külot tipi olan bebek beziyle bu kategoride Türkiye’de yüzde 50 pazar payı almayı hedefliyoruz” dedi.

Cezayir’de üretim planlanıyor

Mısır, Cezayir ve Fas’ta distribütörlerle görüştüklerini ve Cezayir’de üretim tesisi kurmayı planladıklarını kaydeden Özyurt şöyle konuştu: “Sahraaltı ülkeler hedeflerimiz arasında. Akdeniz havzasında Dalin ve Sesu’yu bölgesel marka yapmak istiyoruz. Doğu Avrupa’da büyük bir firmayla anlaştık dağıtım için. Bu firma 14 ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye’de 27 bin satış noktasına ulaşıyoruz. Perakende, toptancı, discount, parfümeri zincirleri olmak üzere. Türkiye’de 30 distribütör ile çalışıyoruz.”

Lojistik ve depo yatırımı yapacak

Kopaş’ın temelleri 1974 yılında eczacı Adil Karaağaç tarafından atılmış. Şirket halen Çerkezköy’de 24 bin metrekarelik alanda üretim yapıyor. 500 kişinin çalıştığı şirketin Romanya’da da bir şirketi var. Halihazırda ABD, İngiltere ve Almanya dahil 15 ülkeye ihracat yapan Kopaş Kozmetik, 2018 yılında mevcut ihracat pazarlarına 14 ülke daha eklemeyi planlıyor. 2017’de 38 milyon adet ürün ürettiklerini kaydeden Genel Müdür Onur Özyurt, “2018 yılında bu rakamı 42 milyon adede çıkaracağız. Deterjan, parfüm ve deodorant ürün gruplarında üretim kapasitesini artırmak istiyoruz. Ancak asıl ihtiyacımız lojistik ve depo yatırımları. 5 milyon dolarlık yeni bir yatırım gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.