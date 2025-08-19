Türkiye’nin önde gelen zeytinyağı markası Olivos konkordato ilan etti
Türkiye’nin ödüllü zeytinyağı markalarından Olivos, mali zorluklar nedeniyle İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusu yaptı. Şirket, mahkemenin verdiği karar doğrultusunda, 13 Ağustos 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet süresi kazandı.
Türkiye’deki zeytinyağı sektörünün önde gelen markalarından biri olan Olivos, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nden “en çok ihracat yapan firma” ve “en çok ambalajlı ihracat yapan firma” ödüllerini kazanmıştı.
Ancak son dönemde yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle firma konkordato başvurusu yaptı. Şirketin, SDA Gıda Tarım A.Ş. ile birlikte başvuruda bulunduğu ve yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay’ın da sürece dahil olduğu bildirildi.
Konkordato komiseri görevlendirildi
Mahkeme, şirketin mali durumunun değerlendirilmesi için Bağımsız Denetçi ve Yeminli Mali Müşavir İbrahim Sadi Erk’i geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi. Komiser, Olivos’un ve SDA Gıda Tarım A.Ş.’nin mali yapısını inceleyerek, alacaklıların haklarını gözeten bir rapor sunacak.
İlk duruşma Kasım’da
Konkordato dosyasının ilk duruşması, 6 Kasım 2025 tarihinde saat 10.10’da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’nda yapılacak. Mahkeme, başvurunun ardından yedi günlük itiraz süresi tanıyarak, konkordatonun reddedilmesi talebinde bulunanlara başvurma hakkı tanıdı.