Türkiye’nin “SAF” üretim merkezi İzmir oluyor

İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı Kurucusu Serkan Aksüyek:

"Havayolu şirketleri ile dev petrol şirketleri, yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklandıkları alanlardan biri de Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) üretimi olacak. Küresel havacılık sektörünü yeniden şekillendirecek SAF yatırımlarında İzmir öne çıkıyor. Pandemi ile birlikte tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ajandalarında, “Sürdürülebilirlik” vizyonunu destekleyen “Döngüsel Ekonomi” kavramının geniş yer tuttuğunu gözlemliyoruz. Gezegenimizin sınırlı kaynaklarının optimum verimlilikte kullanılması hedefi, çok uluslu şirketlerin stratejik planlarında “Ana İş Hedefi” olarak yer alıyor. Bu noktada havayolu şirketleri ile dev petrol şirketlerinin, yenilenebilir enerji kaynaklarına şaşırtıcı büyüklükte yatırım kararları açıkladıklarını da izliyoruz. Bu kaynaklardan biri olan ve kısa-orta vadede küresel havacılık sektöründe karbon kökenli yakıtların ağırlıklarının azaltılmasında tüm ezberleri değiştirmesi beklenen Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (Sustainable Aviation Fuel -SAF) üretimi olacak."

Tüpraş’ın hedefleri büyük

Petrol kaynaklı jet yakıtların performansını sunma potansiyeline sahip olan SAF, karbon ayak izini azaltması ile havayollarına uçuştan kaynaklanan sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltmak için sağlam bir zemin oluşturuyor. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) Stratejik Dönüşüm Planı’na uygun olarak, 2030 yılına kadar Jet Yakıtı satışlarında SAF’ın payını yüzde 10’a çıkaracak. 2030 yılında 400 bin ton biyoyakıt ham maddesi işlemeyi öngören şirket, 2035 sonrası dönemde ise SAF üretim kapasitesini üç katına çıkararak bu alanda da Türkiye’nin en büyük tedarikçisi olmayı planlıyor. Tüpraş’ın bu dev yatırım için seçtiği stratejik partneri ise dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Honeywell oldu. Tüpraş bu hedefleri kapsamında 2026’ya kadar İzmir Rafinerisi’nde 230 milyon dolarlık dev bir dönüşüm yatırımını sürdürüyor.

SOCAR 40 bin ton SAF üretecek

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) çatısı altındaki STAR Rafinerisi de uzun yıllardır SAF üretimine ilişkin projelerini sürdürüyor. Aliağa’da 2018 yılında devreye alınan rafineri, Türkiye’nin en yeni, en yüksek teknolojiye ve ürün işleme elastikiyetine sahip rafinerisi olma özelliği taşıyor. Yıllık 11 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip olan STAR’ın rafinaj ürünleri arasında jet yakıtı 1 milyon 600 bin ton ile çok önemli bir yer tutuyor. SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş tarafından geliştirilen teknoloji ile deniz suyunda büyüyebilen mikro yosunlar biyoyakıta dönüştürülecek. Şirketin İtalyan Technip Energies (T.EN) ile yaptığı anlaşma kapsamında yıllık 40 bin ton SAF üretilecek.