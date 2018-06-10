10 Haziran 2018

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Mehmet Acarla, Vestas ile Kırklareli ve Çanakkale rüzgar enerjisi projelerinin türbin tedariki için sözleşme müzakerelerine başlamak üzere 28 Mayıs'ta bir niyet mektubu imzaladıklarını hatırlatarak, "En kısa sürede sözleşmeyi imzalamak üzere müzakereleri yürütüyoruz. İki projemizin toplam yatırım tutarı yaklaşık 240 milyon dolar. Projelerimizi 2019 ve 2020 yıllarında peş peşe devreye almayı planlıyoruz. İşletmeye geçtiklerinde, her iki tesisimiz de kapasiteleri açısından Türkiye’nin sayılı tesisleri arasında olacak" diye konuştu.

Borusan ile Vestas'tan yeni işbirliği

Acarla, Türkiye'nin rüzgar enerjisi açısından hem karada hem de denizde büyük potansiyelinin bulunduğunu dile getirdi.

Gelişen teknolojiyle birlikte daha düşük rüzgar hızlarında da istenen verimi sağlayan tesislerin yapılmasının kolaylaştığını dile getiren Acarla, Avrupa'da sıklıkla karşılaşılan deniz üstü (offshore) rüzgar tesislerinin yakında Türkiye'de de görüleceğini hatırlattı.

Acarla, geliştirme, yatırım ve işletme süreci karasal tesislerden oldukça farklı olan deniz üstü rüzgar santrallerine ilişkin Alman ortakları EnBW'nin önemli bir deneyiminin bulunduğuna işaret ederek, "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) offshore rüzgar enerjisi ihalesiyle ilgili detaylar açıklandığında, rüzgarda liderliği hedefleyen bir şirket olarak, biz de kendi değerlendirmelerimizi yapacağız" ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, şubat ayında, Türkiye'nin dünyanın en büyük offshore rüzgar enerjisi ihalesi için hazırlıklara başladığını belirtmişti. Daha sonra, kurulacak offshore rüzgar enerjisi santralleri için aday bölgelerin Saros, Kıyıköy ve Gelibolu olacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA