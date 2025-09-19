“Türkiye’nin stratejik rolü güçleniyor”

Tüpraş’ın İzmit Rafine­risi, operasyonel verim­lilik, çeviklik ve sürdü­rülebilirlik anlamında önem­li kazanımlar sağladığı tedarik zincirinin uçtan uca dijital dö­nüşümüyle Dünya Ekonomik Forumu’nun Sanayi 4.0’ın en iyi örneklerine yer verdiği Glo­bal Lighthouse Network’e seçil­di.

Şirketten yapılan açıklama­ya göre, Koç Topluluğu, Tüpraş, İzmit Rafinerisi’nde fuel oil’den katma değerli ürünler elde et­meyi sağlayan Fuel Oil Dönü­şüm Projesi kapsamında teda­rik zincirinin her halkasında birçok dijitalleşme projesini hayata geçirdi.

Üretim tesisinin Global Lighthouse Network’e seçilmesini sağlayan Uçtan Uca Tedarik Zinciri Dönüşüm Programı, rafineriden müşteri­ye tüm operasyonel zinciri kap­sayan yenilikçi bir model üzeri­ne inşa edildi. Bu çerçevede zin­cirin sonunda yer alan ürünlere dair taleple ilgili tahmin doğru­luk oranı çeşitli dijital araçlar­la yükseltildi. İleri planlama ve optimizasyon çözümleri lojis­tik doğruluğu ve operasyonel esneklikler artırıldı, zincirin her aşamasında nakit akış yö­netimi ön plana çıkarıldı.

Dijital Dönüşüm Programı 10 yaşında

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, bu küresel başarıyı topluluklarının ulaştığı dijital olgunluğu, farklı sektörlerde ve üretimin hemen her alanın­da öncülük ettikleri ilerlemeyi göstermesi açısından kıymet­li bulduklarını kaydetti.

Koç Topluluğu olarak aralıksız ge­liştirdikleri üstün kurumsal yetkinlikleriyle 2026’da kutla­yacakları ikinci yüzyıla karar­lılıkla ilerlediklerini ifade eden Çakıroğlu, “Dünya Ekonomik Forumu tarafından Sanayi 4.0 uygulamalarını en başarılı şe­kilde hayata geçiren şirketlerin dâhil edildiği Global Lighthou­se Network’te 5 üretim tesisi­mizle yer almaktan gurur duyu­yoruz.

Bu küresel başarıyı, 2016 yılından bu yana uyguladığımız Dijital Dönüşüm Programı’nın katkılarıyla ulaştığımız dijital olgunluğu, farklı sektörlerde ve üretimin hemen her alanın­da öncülük ettiğimiz ilerlemeyi göstermesi açısından kıymetli buluyoruz. Global Lighthouse Network’e seçilen akıllı fabri­kalarımız, dijital dönüşüm viz­yonumuzun uluslararası dü­zeyde bir kez daha tescil edil­mesi anlamına geliyor” dedi.

5 tesis listede yerini aldı

Çakıroğlu, Beko’nun Ro­manya’daki çamaşır makine­si, Eskişehir’deki buzdolabı ve Ankara’daki bulaşık makinesi işletmeleri ile Ford Otosan’ın Kocaeli Fabrikası’ndan son­ra Tüpraş İzmit Rafinerisi’nin de bu itibarlı ağa dâhil olma­sından mutluluk duyduklarını belirterek, “Tüpraş’ın bu başa­rısı, dijital dönüşüm ve teda­rik zinciri yönetiminde sergi­lediği güçlü liderliği ve Tür­kiye’nin enerji altyapısındaki kritik rolünü yansıtıyor. Talep tahmini, lojistik doğruluk ve operasyonel verimlilikte kay­dettiğimiz gelişmeler yalnız­ca Tüpraş’ın değil, ülkemizin küresel enerji tedarik zincirin­deki stratejik rolünün güçlen­diğinin de somut bir gösterge­si” ifadelerini kullandı.

Su tüketimi %31 azaldı

Program, ortalama kara tankeri yükleme sürelerinin yüzde 75 oranında kısaltılmasını ve zamanında teslimat oranlarının yüzde 85’ten yüzde 95’e çıkarılmasını sağlayarak müşteri memnuniyetini artırdı.

Operasyonel kazanımlar aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe de somut faydalar sağladı. 2024 yılında karbon emisyonları 2022 yılına kıyasla yüzde 8 oranında, su tüketimi ise yüzde 31 oranında azaltıldı. Çevresel kazanımlar, şirketin 2050 yılında karbon nötr olma taahhüdünü desteklerken Türkiye’nin enerji sektöründeki sürdürülebilir dönüşüm vizyonuna da katkı sağladı.