Türkiye’nin sütçüsü Sütaş yarım asrı devirdi

Bursa Karacabey’de küçük bir fabrika ile 1975 yılın­da faaliyete başlayan daha sonra Türkiye’nin dört bir yanına yer alan entegre tesisleri ile Sü­taş, yarım asrı devirdi. Geliştirdi­ği “Çiftlikten Sofralara” entegre iş modeli ile sektöründe farklı bir iş modeli kuran Sütaş’ın 50 yıllık yolculuğunu Sütaş Yönetim Ku­rulu Başkanı Muharrem Yılmaz anlattı.

Muharrem Yılmaz, Sütaş’ın ku­ruluş hikayesini anlatırken söze “Sütaş, ailemizin geçmişinden ge­len mandıracılık işini bir anonim şirketine dönüştürmek isteyen Babam Sadık Yılmaz tarafından 1975’te Bursa Karacabey’de küçük bir fabrika olarak kuruldu” diye­rek başlarken “O yıllarda heyecan yüksek, imkânlar sınırlı, sanayi ve teknoloji konusunda ise tecrübe yok denecek kadar azdı” dedi ve ekledi: “Tüm bu koşullara rağmen mimarisi “süt güğümü” şeklinde olan bir fabrika binası yapıldı, ye­ni makinalar geldi.

Aynı yıl bant­tan çıkan ilk şişe sütle Sütaş faali­yete geçti. Kurulduğumuz günden itibaren sütün ve süt ürünlerinin üretimini ve tüketimini artırarak insanların sağlığına, yaşam kali­tesine ve mutluluğuna katkıda bu­lunmak, bu topraklarda binlerce yıllık geçmişi olan süt ürünleri tü­ketim kültürünü yaygınlaştırmak için çalıştık.”

Muharrem Yılmaz, “Türki­ye’nin Sütçüsü” olmaya gayret ettiklerinin altını çizerek “Sü­tün iyiliğini ve bereketini yay­mayı kendimize misyon edindik. Kuşaklar boyu biriktirilen bil­gi ve tecrübe, bize odaklanma­nın çok önemli olduğunu söylü­yordu. Ottan süte, sütten sofra­ya, tüm zincir; etkin ve birbirini destekleyecek şekilde yönetilme­liydi.

Ürünlerimizin doğallığını, kalitesini, besin değerini güven­ce altına alan ve izlenebilirliğini sağlayan “Çiftlikten Sofralara” iş modelimiz böyle oluştu, gelişti, olgunlaştı. Bugün iş modelimiz sadece tüketicilerimizin gıda gü­venilirliği beklentilerini en iyi şe­kilde karşılamakla kalmıyor. Kul­landığımız doğal kaynakları geri dönüştürmeyi esas alarak, çev­resel, sosyal ve ekonomik boyut­larıyla özgün ve örnek bir sürdü­rülebilirlik modeli oluşturuyor” açıklamasını yaptı.

8 saat içinde en uzağa ulaşabiliyor

Yatırımları planlarken önce­likle iş modelinin entegrasyonu­nu tamamlamayı sonra da bunu Türkiye’nin dört bir yanına yay­mayı hedeflediklerini anlatan Muharrem Yılmaz şunları söy­ledi: “30. yılımızda Güney Mar­mara Sütçülük Projesi Karaca­bey Tesisleri’mizin entegrasyonu tamamladık. 35. yılımızda Orta Anadolu Sütçülük Projesi Aksa­ray Entegre Tesislerimiz, 40. yı­lımızda Ege-Akdeniz Sütçülük Projesi Tire Entegre tesislerimiz faaliyete geçti. 45. yılımızda ise Doğu-Güneydoğu Anadolu Süt­çülük Projesi Bingöl Entegre Te­sislerimizin yatırımına başladık. Bugün Türkiye’nin dört bir ya­nında yer alan tesislerimiz, ürün­lerimizi 8 saat içinde ülkemi­zin her yerinde tüketicilerimize ulaştırmamızı sağlıyor.”

Sütaş’ın Karacabey, Aksaray, Tire ve Bingöl’de 4 entegre tesi­sinde her gün 6,8 milyon paket süt ürünü ürettiğine işaret eden Mu­harrem Yılmaz, 7 bin 800 kişiye istihdam, 20 binden fazla üretici aileye düzenli gelir sağlıyor. Yıl­maz, 182 bin satış noktasına ulaş­tıklarına değinerek “İş modeli­miz; yarattığı sosyo ekonomik et­kiler, toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı özelliği ve sonuçları ile Sütaş yatırımlarını birer “Bölge­sel Kalkınma Modeli” niteliğine taşıyor” tespitinde de bulundu.

Balkanlar ve Pakistan’da

Muharrem Yılmaz, “Yurt içi yatırımlarımızın yanı sıra 2014 yılından itibaren de Makedon­ya tesislerimiz ile Balkanlara ve Balkanlar üzerinden Avrupa’ya ulaşıyoruz. 2024’te de Pakistan süt ürünleri tesisimizi devreye alarak MilkFields markamızı lan­se ettik. Yurt dışı yatırımlarımı­zın yanı sıra aralarında Çin, Mı­sır, Avrupa Ülkeleri, Azerbaycan, ABD, Japonya, BAE, Libya, Irak, Kuveyt’in de bulunduğu 47 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” açık­lamasında bulundu.

Elektriğini organik atıktan karşılıyor

Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz ayrıca “2024 yılında üretim tesislerimizin elektrik ihtiyacının yüzde 92’sini ineklerimizin gübreleri ve organik atıklarından ürettiğimiz yenilenebilir enerji ile karşıladık. 2025’te bu oranı yüzde 100’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.