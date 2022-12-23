Türkler Çin’deki gelişmeleri yakından takip ediyor

Yüzde 53.4’ü üniversite mezunu ve Türkiye’de kamuoyu yapıcı niteliğine sahip kişilerle yapılan ankete katılanlar, kongrenin Çin’in yeni döneminde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek üçüncü kez seçilen Xi Jinping’in ülkede Mao’dan sonra en güçlü lider olduğunu düşünüyor.

Çin Komünist Partisi’nin yolsuzlukla mücadele programı konusunda ne derece başarılı olduğu sorulduğunda katılımcıların yüzde 53,9’u başarılı olduğunu belirtirken; yüzde 28,5’i başarısız olduğunu söyledi.

Daha proaktif bir dış politika bekleniyor

Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 43.1’i Xi’nin ilk iki dönemki performansını başarılı bulurken ‘çok başarılı buluyorum’ diyenlerin oranı yüzde 24.3 oldu. Yeni dönemdeki başarı oranı sorulduğunda da başarılı olacağını düşünenlerin oranı yüzde 67’ye ulaştı.

Çin Komünist Partisi’nin 20. Ulusal Kongresi’nde alınan kararlar doğrultusunda yeni dönemde Çin’in dünya ülkeleriyle daha proaktif bir yaklaşım olacağını ve daha uzlaşmacı bir dış politika olmasını düşünenlerin oranı yüzde 72.4 oldu.