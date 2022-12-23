Türkler Çin’deki gelişmeleri yakından takip ediyor
Aksoy Araştırma tarafından yapılan anket çalışmasına göre, katılımcıların yüzde 87’si Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi’nden haberdar olduklarını ve takip ettiklerini belirtti. Ankete göre, kongre Türkiye’de olumlu karşılandı ve kongrenin Çin’in yeni döneminde önemli bir kilometre taşı olduğu dile getirildi.
Yüzde 53.4’ü üniversite mezunu ve Türkiye’de kamuoyu yapıcı niteliğine sahip kişilerle yapılan ankete katılanlar, kongrenin Çin’in yeni döneminde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek üçüncü kez seçilen Xi Jinping’in ülkede Mao’dan sonra en güçlü lider olduğunu düşünüyor.
Çin Komünist Partisi’nin yolsuzlukla mücadele programı konusunda ne derece başarılı olduğu sorulduğunda katılımcıların yüzde 53,9’u başarılı olduğunu belirtirken; yüzde 28,5’i başarısız olduğunu söyledi.
Daha proaktif bir dış politika bekleniyor
Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 43.1’i Xi’nin ilk iki dönemki performansını başarılı bulurken ‘çok başarılı buluyorum’ diyenlerin oranı yüzde 24.3 oldu. Yeni dönemdeki başarı oranı sorulduğunda da başarılı olacağını düşünenlerin oranı yüzde 67’ye ulaştı.
Çin Komünist Partisi’nin 20. Ulusal Kongresi’nde alınan kararlar doğrultusunda yeni dönemde Çin’in dünya ülkeleriyle daha proaktif bir yaklaşım olacağını ve daha uzlaşmacı bir dış politika olmasını düşünenlerin oranı yüzde 72.4 oldu.