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Türksat, SEDEC 18'in iletişim sponsoru oldu

Ankara'da Congressium'da 3-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek etkinlik, Türksat'ın iletişim sponsorluğunda gerçekleşecek.

Türksat, SEDEC 18'in iletişim sponsoru oldu
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Türksat AŞ, 3-5 Temmuz'da gerçekleşecek savunma ve güvenlik konferansı SEDEC 18'in (Security and Defense Conference) iletişim sponsoru oldu.

Etkinlik, Ankara'da Congressium'da 3-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında, Türksat Uydu Programları Direktörü Selman Demirel, "Sınır Güvenliği Teknolojileri" oturumunda bir sunum yapacak. Etkinlikte, Türksat'ın faaliyet alanlarına yönelik görüşmelerin yanı sıra, kurulacak Türksat standında ürün ve hizmet tanıtımı yapılacak.

Kaynak: AA

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