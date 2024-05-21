TürkTraktör ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

TürkTraktör, 2024 yılı ilk çeyreğinde yurt içi pazara 9 bin 239 adet traktör satışı yaparken ihracatta ise 4 bin 460 adede ulaştı. Türkiye traktör pazarında iki markası ile toplam yüzde 50,2 payı olan TürkTraktör, liderliğini kesintisiz olarak 17 yıldır sürdürüyor. New Holland markası ile pazar lideri olan TürkTraktör’ün premium markası Case IH ise pazarda ikinci sırada yer alıyor.

Rekor kırarak kapattıkları 2023 yılının ardından 2024’e de güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirten TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, “Türkiye traktör pazarında New Holland ve Case IH markalarımızla sürdürdüğümüz liderliğimizi bizim için özel önemi olan bir yılda perçinliyoruz. 70. yaşımızı kutladığımız 2024 yılına böylesine başarılı bir başlangıç yapmaktan ötürü büyük bir gurur duyuyoruz. Tarımı ve şehirleri geleceğe hazırlarken en çok önem verdiğimiz konuların başında gelen sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında ürünlerimizin çevre dostu Faz 5 emisyon geçişini tamamladık. Dünya standartlarındaki traktör ve ekipmanlarımıza göstermiş oldukları teveccühten ötürü çiftçilerimize teşekkür ediyorum. 70. yılımızda çok daha azimli bir şekilde emek sarf eden TürkTraktör ailesinin tüm üyelerine de şükranlarımı sunuyorum” dedi.