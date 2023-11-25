TürkTraktör kredi notunu 'AAA'da korudu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, TürkTraktör’ün Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nu açıkladı.

TürkTraktör'ün notu, üst üste üçüncü kez AAA (tr) olarak en yüksek seviyede puanlanmış oldu.

JCR Eurasia değerlendirmesinde, TürkTraktör’ün 'ciro, kârlılık ve nakit akış metriklerini güçlendirme', 'tatmin edici özkaynak düzeyi' ve 'likit pozisyonla desteklenen güçlü aktif kalitesi' sayesinde en yüksek seviyedeki kredi notunu almaya hak kazandığını belirtti.

TürkTraktör'ün Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu ‘J1+ (tr)’, görünümü ise Stabil olarak belirlendi.

'Emin adımlarla devam ediyoruz'

TürkTraktör Mali İşler İş Lideri Federico Pamfili, 70'inci yılına gün sayan TürkTraktör’ün finansal açıdan da yoluna emin adımlarla devam ettiğini söyledi.

Pamfili şöyle devam etti: "Üretim ve ihracatta rekorlarımızı tazelediğimiz 2023 yılını da güçlü ve sağlam finansallarla kapatmaya hazırlanıyoruz. Şirketimizin sağlıklı finansal yapısını teyit eden ciro, kârlılık ve nakit akışı güçlendirme kabiliyetimiz, özkaynak düzeyimiz ve likit finansal yapımız sayesinde bir kez daha JCR Eurasia Rating tarafından en yüksek kredi notu olan AAA (tr) ile değerlendirildiğimiz için gurur duyuyoruz. Türkiye traktör pazarında yaklaşık 17 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz liderliğimizin sorumluluğuyla daha verimli ve sürdürülebilir bir gelecek için yatırımlarımızı artırmaya, dünya standartlarında ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz."