TürkTraktör’ün kredi notu bu yıl da en yüksek seviyede

TürkTraktör’ün notu, bu yıl da en yüksek seviyede puanlanarak AAA (tr) olarak belirlendi. Böylece, TürkTraktör finansal istikrarını bir kez daha kanıtladı. Derecelendirme kuruluşu değerlendirmesinde, Türk Traktör’ün “gelir ve FAVÖK yaratma”, “özkaynak seviyesini yükseltme” ve “likit finansal yapısını koruma” becerileri sayesinde en yüksek seviyedeki kredi notunu almaya hak kazandığını belirtti. Üst üste ikinci kez bu önemli kredi notunu almaktan çok mutlu olduklarını söyleyen Federico Pamfili, bu kredi notunun üstün finansal sonuçları, temettü ödemeleri ve güçlü bilançolarıyla hissedarlara kattıkları değerin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Pamfili ayrıca şunları ekledi: “Ülkemizin toplam traktör ihracatının %85’inden fazlasını tek başına gerçekleştirmenin gururuyla, 2022 yılını ihracatta rekor kırarak tamamlamayı planlıyoruz. Ürün yelpazemiz, üretim hacmimiz ve yatırımlarımızı genişleterek, gelecekte de büyümeye devam edeceğiz.” JCR Eurasia Rating tarafından TürkTraktör’ün Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu ‘J1+ (tr)’, görünümü ise Stabil olarak belirlendi.Tokyo merkezli JCR-ER, Japon FSA (Financial Services Agency) tarafından yetkilendirilen ve ABD SEC (Securitiesand Exchange Commission) tarafından tanınan uluslararası bir derecelendirme kuruluşudur.