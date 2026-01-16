TV+ “Tek Abonelik” modeliyle dijital yayıncılıkta yeni dönemi başlatıyor

Dijital yayıncılıkta izleyici alışkanlıkları hızla değişirken, platformların çoğalması kullanıcıları hem bütçe hem de kullanım açısından zorlamaya başladı. TV+, bu “abonelik yorgunluğu” sorununa çözüm üretmeyi hedefleyen yeni modeliyle, yerli ve global içerikleri, canlı TV kanallarını ve spor yayınlarını tek çatı altında birleştiren sade ama zengin bir deneyim vaat ediyor.

22 bin saat içerik: 150+ canlı kanal tek ekranda

TV+, ödüllü filmlerden öne çıkan dizilere, spor karşılaşmalarından canlı yayınlara uzanan geniş bir yelpazede toplam 22 bin saatlik içerik sunuyor. Platformda 150’yi aşkın canlı TV kanalı bulunurken, içerikler tek bir arayüz üzerinden erişilebilir hale getiriliyor. Yeni modelin temel vaadi ise kullanıcıya “1 kutu ya da 1 uygulama, 1 arayüz, 1 abonelik, 1 şifre, 1 fatura” ile çok sayıda platform içeriğine kolay erişim sağlamak.

Koç: Teknoloji geliştikçe deneyimi sadeleştiriyoruz

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, yatırımların kullanıcı deneyimine ve sürdürülebilir gelire dönüşmesinin önemini vurgulayarak TV+’ın bugünkü konumunun bu stratejinin sonucu olduğunu ifade etti. Koç, yerli ve global içeriklerle canlı yayınları tek platformda birleştiren modelin yayıncılık sektöründe yeni bir denge kurduğunu söyledi.

Teknolojik dönüşümün artık aylar hatta günler içinde gerçekleştiğini belirten Koç, çoklu platform aboneliklerinin izleyicide psikolojik ve finansal baskı yarattığına dikkat çekerek, TV+’ın bu tabloya “değerli bir çözüm” sunduğunu dile getirdi.

Gökçe: Kürasyonla içeriği, sadelikle deneyimi büyütüyoruz

TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe ise içerik kadar izleme deneyiminin de belirleyici hale geldiğini vurguladı. İzleyicinin artık sadece “ne izlediğini” değil, “nasıl izlediğini” de sorguladığını ifade eden Gökçe, IPTV ve OTT’yi aynı dünyada buluşturan bir kürasyon anlayışıyla kullanıcıyı yormayan bir tasarım geliştirdiklerini söyledi.

Gökçe, dağınık kütüphaneler ve karmaşık arayüzlerin abonelik yorgunluğunu artırdığını belirterek TV+’ın tek şifre ve tek fatura ile çok katmanlı bir izleme deneyimi sunduğunu kaydetti.

DreamWorks, Paramount, Apple TV ve HBO Max iş birlikleri

Yeni model kapsamında uluslararası iş birliklerini “co-petition” yaklaşımıyla tanımlayan Gökçe, Türkiye’de bu modeli yalnızca TV+’ın uyguladığını söyledi. DreamWorks, Paramount, Universal ve AMC gibi stüdyoların içeriklerinin platformda yer aldığını belirten Gökçe, ayrıca Apple TV ile 25 filmden oluşan özel bir anlaşma yapıldığını açıkladı.

Nostalji kataloğunun da genişletildiğini aktaran Gökçe, “Alf” ve “Mavi Ay” gibi unutulmaz dizilerle başlatılan serinin büyütüleceğini ifade etti. En güçlü iş birliklerinden birinin ise HBO Max olduğunu vurgulayan Gökçe, HBO Max içeriklerinin TV+’ta eş zamanlı yayınlanacağını ve bunun lisansın ötesinde teknoloji entegrasyonu anlamına geldiğini söyledi.

7 gün geri al, kaydet-izle, 4K kalite

Toplantı sonrası, HBO Max kataloğunda yer alan ve Game of Thrones evreninin merakla beklenen yeni yapımı “A Knight of the Seven Kingdoms” dizisinin ön gösterimi gerçekleştirildi.

TV+; canlı yayınları 7 güne kadar geri alıp izleyebilme, kaydet-izle ve indir-izle gibi özelliklerle kullanıcı kontrolünü artırmayı hedefliyor. Kişiselleştirilmiş öneri sistemi hem canlı yayın akışında hem de içerik kütüphanesinde izleyiciye avantaj sağlarken, platforma tablet, bilgisayar, telefon ve televizyon üzerinden erişilebiliyor. İçeriklerin 4K yayın kalitesiyle izlenmesi de öne çıkan yenilikler arasında yer alıyor.

Ocak ayı dizi ve film takvimi dopdulu

TV+, ocak ayında da geniş bir seçki sunacağını duyurdu. “A Knight of the Seven Kingdoms”ın yanı sıra F1, Gangs of London, The Office, Luther, Fargo, The Addams Family, The Girl with the Dragon Tattoo, Me Before You gibi yapımlar izleyiciyle buluşaca