ÜÇGE’ye İnsan ve Kültür Liderliğinde “GOLD” Ödülü

ÜÇGE Grup Şirketleri, çalışan odaklı kurum kültürü ve insanı merkeze alan yönetim yaklaşımındaki başarılı uygulamalarıyla önemli bir ulusal ödüle layık görüldü. Şirketin İnsan Kaynakları Direktörü Seda Nur Akcan İncir, Great Place To Work tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede “2025 Türkiye’nin En İyi İnsan ve Kültür Liderleri” listesine girerek GOLD derecesiyle ödüllendirildi.

Kurum kültürü, güven ve çalışan deneyimi alanlarında 35 yılı aşkın uzmanlığıyla uluslararası saygınlığa sahip olan Great Place To Work®, bağımsız metodolojisi ve küresel geçerliliğiyle iş dünyasında prestijli bir otorite olarak kabul ediliyor. ÜÇGE’nin kazandığı bu ödül, şirketin sürdürülebilir insan yönetimi yaklaşımını, kapsayıcılığı merkeze alan kurum kültürünü ve çalışan mutluluğunu stratejik önceliğe dönüştüren vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

19 Kasım’da Wyndham Grand İstanbul Levent’te düzenlenen törende farklı sektörlerden çok sayıda kurum yer alırken, ÜÇGE’nin güven temelli çalışma ortamı, gelişim odaklı insan kaynakları uygulamaları ve çeşitliliği gözeten yönetim anlayışı öne çıktı. Çalışan bağlılığını artırmaya yönelik sistematik uygulamalar, eğitim ve gelişim programları ile kurum içi iletişimi güçlendiren süreçler, değerlendirme komitesi tarafından örnek uygulamalar arasında gösterildi.

ÜÇGE Grup Şirketleri, bu başarı vesilesiyle İnsan Kaynakları Direktörü Seda Nur Akcan İncir’i tebrik ederek, şirketin insan odaklı dönüşüm yolculuğuna ve kurum kültürünün gelişimine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Şirket, çalışan mutluluğunu artırmayı ve güçlü kurum kültürünü daha da geliştirmeyi hedefleyen projelere devam edeceğini açıkladı.