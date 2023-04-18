Uludağ Elektrik’ten deprem bölgesine bayramlık sürprizi

Kenan SERTALP

Bursa’daki kadın basın mensuplarıyla birlikte afet bölgesine giden Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç ‘’Bu bölgenin toparlanmasının çok kısa sürede olmayacağının farkındayız. Dolayısıyla biz de kalıcı bir şekilde bölgeye desteğimizi devam ettireceğiz’’ dedi.

Depremin ilk anından itibaren Uludağ Elektrik olarak deprem bölgesine desteklerini sürdürdüklerini ifade eden Ali Erman Aytaç şunları söyledi: ‘’Bursa'da hazırladığımız deprem bölgesinden gelerek hizmet bölgemiz içinde yer alan depremzedelere yönelik hoş geldin kitimiz mevcut. Kendilerini evlerinde hissetmeleri için içinde yine temizlik, hijyen ve kırtasiye malzemelerinin olduğu bir paketi hediye ediyoruz ki en azından bu taraftaki o yaşamlarına geçişte de bir destek sağlamış olalım. Bu dayanışmanın, birliğin sürekli olmasını da istiyoruz. Dolayısıyla düzenli aralıklarla da şirket olarak bu bölgede projelere devam edeceğiz. İhtiyaç tespit edeceğiz. Desteğimizi de kalıcı olarak sürdüreceğiz.’’