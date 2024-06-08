Uluslararası Pickleball Turnuvası başladı

SPX Üst Yöneticisi (CEO) Barış Andırınlı, Pickleball sporunun kendileri için çok heyecan verici olduğunu belirterek, " Her sporun birtakım dezavantajları var ama Pickleball bunları minimize etmiş durumda" dedi.

Temelde takım sporları dışında ağırlıklı olarak, ekstrem denilebilecek bütün spor dallarında faaliyet gösterdiklerini ve kendilerini teknik spor alanında konumlandırdıklarını vurgulayan Andırınlı, "Burada konvansiyonel, standart, teknik uzmanlık gerektirmeyen sporlar bizim alanımız değil, biz daha çok kayak, snowboard, tenis, outdoor, patika koşusu bu gibi alanlarda ve şimdi de Pickleball alanında faaliyet gösteren ve uzmanlığa dayanan teknik ürünlere dayanan çok farklı bir perakende firmasıyız" açıklamasında bulundu.

4 yılın en hızlı büyüyen spor dalı

Pickleball'ın Amerika'da raporlara göre son 4 yılın en hızlı büyüyen spor dalı olduğuna işaret eden Andırınlı, Pickleball sporunu daha hızlı yaygınlaştırmak, insanlara tanıtmak, onlara eğitim vermek ve keyifli bir turnuva yapmak adına birlikte harekete geçtiklerini vurguladı:

"2 günlük bir turnuva olacak. Cumartesi sabahtan pazar akşama kadar devam edecek. Kayıtlarımız da doldu bu çok sevindirici yani bütün 2 günü sonuna kadar değerlendirebileceğimiz kadar kayıt aldık. Bu da bizi çok mutlu ediyor çünkü insanlar bu tip yeniliklere aç. Yeni sporlarla tanışmak istiyor özellikle tenis aşıkları çok ilgi gösteriyor. Ve biz de tabii 35 yıldır tenis camiasının içinde olduğumuz için bizim bu spor dalına liderlik ediyor olmamız da tabii onları ayrıca mutlu ediyor."