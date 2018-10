Ünlü & Co Kadın Girişimciler Akademisi 3. yılında

17 Ekim 2018

Türkiye’de çok sayıda kamu ve özel sektör kuruluşu girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli eğitim programları düzenlerken, Türkiye’nin lider yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co da Kadın Girişimciler Akademisi (KGA) ile kadınları iş fikirlerini hayata geçirmeleri konusunda teşvik ediyor. ÜNLÜ & Co’nun 3 yıl önce kurduğu KGA, bu yıl 20 mezun daha verirken, 2020 sonuna kadar toplam 100 kadına ulaşılması hedefleniyor.

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde; girişimcilik, kadına destek ve eğitime odaklanan ÜNLÜ & Co, 2016 yılında üç alanı başarılı bir şekilde harmanlayarak Kadın Girişimciler Akademisi’ni kurdu. Akademi kapsamında bu yıl iş fikrini hayata geçirme aşamasında olan veya halihazırda girişimi olan 20 kadın, finansal okur yazarlık danışmanlığından liderlik ve insan yönetimine, iş planı oluşturmaktan şirket değerleme, borç finansmanı ve operasyonel süreçlere kadar bir girişimcinin ihtiyacı olan ana konularda eğitimlerden geçti. Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) ve Endeavor Türkiye’nin desteği ile yürütülen Akademi’de, ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu üyeleri başta olmak üzere bölüm direktörleri, girişimci adaylarına iş fikirlerini hayata geçirmeleri konusunda mentorluk yapıyor.

Bu yıl üçüncü yılını kutlayan Kadın Girişimciler Akademisi ile bugüne kadar 60 kadına iş fikirlerini hayata geçirmeleri konusunda destek olduklarını belirten ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, “ÜNLÜ & Co olarak kuruluşumuzdan bugüne kadınların iş hayatına katılımını, grup şirketlerimizin her kademesinde desteklemeye önem verdik. Program çerçevesinde 2 günlük eğitim, iş dünyası ve yatırımcılarla bir araya getiridiğimiz networking davetimiz ve sonrasında mentor mentee eşleşmeleri ile Kadın Girişimcilerimize destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kariyer yolculuğunda eğitimin önemine de işaret eden Ünlü, “Kendi işini kurmak isteyenler kadınlar açısından da cesaret ve özgüvenin yanı sıra eğitim önemli. Girişimcilik kültürünün eğitim ve girişimcilere ilham vererek yaygınlaşacağına inanıyoruz. Bu yüzden Kadın Girişimciler Akademisi ile hedefimiz; kadınlara iş fikirlerini hayata geçirme sürecinde gereksinim duydukları her konuda rehberlik yaparak kariyer yolculuklarında onları cesaretlendirmek” dedi.

Öte yandan ÜNLÜ & Co, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles) imzacılarından birisidir.