Ünlü pizzacıda CEO ayrılığı hisseleri düşürdü: Domino's yüzde 2,3 geriledi

Domino's Pizza'nın Birleşik Krallık (İngiltere) ve İrlanda operasyonlarının başındaki CEO Andrew Rennie, görevinden ayrıldı.

Şirket, bu ayrılığın temel nedenini son dönemde yaşanan zayıf satış performansı ve artan maliyet baskıları karşısında uygulanan stratejik yeniden konumlanma ihtiyacı olarak açıkladı. Liderlik değişikliğinin hemen ardından Operasyon Direktörü Nicola Frampton, geçici CEO olarak atandı.

Domino's UK tarafından yapılan duyuruda, Rennie'nin ayrılığının, hem sektördeki durgunluk hem de yükselen operasyonel maliyetler nedeniyle şirketin stratejisini yeniden gözden geçirmesi ihtiyacının bir sonucu olduğu bildirildi. Şirket, bu zorlu ekonomik koşullarda büyümeyi desteklemek amacıyla menüsünü genişletme yoluna gitti. Bu kapsamda, yeni kızarmış tavuk markası “Chick 'N' Dip” piyasaya sürülürken, tüketicilere daha sağlıklı pizza alternatifleri de sunuldu.

Geçici CEO göreve başladı, hisseler düştü

Andrew Rennie'nin görevden ayrılmasıyla birlikte, şirketin operasyonel süreçlerini yakından bilen Nicola Frampton, geçici CEO'luk görevine getirildi.

Yaşanan bu gelişme, Londra Borsası'nda işlem gören Domino's hisselerinde düşüşe neden oldu. Haber sonrasında sabah saatlerinde hisseler yüzde 2,3 değer kaybederek 167,1 peni seviyesine geriledi.

Zayıf tüketici talebi nedeniyle şirket hisseleri yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 47 oranında değer kaybetmiş durumda. Şirket, bu ayın başında yatırımcıları, sipariş trendindeki durgunluğun 2026 yılına kadar devam edebileceği konusunda uyarmıştı.