Üretimi 16 bin tona çıkarıp ihracata hazırlanacak

İsviçre merkezli gıda şirketi Nestlé’nin iş birimi Nestlé Health Science tarafından 2022 yılının Temmuz ayında açılışı gerçekleştirilen Bursa Karacabey tesisinde yerlileşme çalışmaları sürüyor. Firma, Bursa Karacabey fabrikasında mayıs ayında kapasite artışı gerçekleştirerek yıllık 9 bin ton olan üretim kapasitesini 16 bin tona ulaştırmayı hedefliyor.

Nestlé Health Science Türkiye Genel Müdürü Hanzade Yaz, büyümeye ivme kazandıracak en önemli gelişmelerden bir tanesinin Türkiye’nin ilk enteral beslenme ürünleri fabrikası olma özelliğini taşıyan Bursa Karacabey üretim tesisinin açılışı olduğunu söyledi. Yaz, “Enteral beslenmenin Türkiye’deki varlığını güçlendirmeyi amaçlayan fabrikamıza yaptığımız yatırım tutarı 433 milyon TL’ye ulaştı. Yıllık 9 bin ton üretim kapasitesi ile üretime başlayan fabrikamız hizmete başladığı günden bu yana 3 bin 500 ton ürün üretti” dedi. Hanzade Yaz, mayıs ayında gerçekleştirecek kapasite artışı ile üretimin yaklaşık 2 kat artırılacağını ve 16 bin tona çıkarılacağını duyurdu.

“Ürünlerin yerlilik oranı yüzde 80 seviyesinde”

Nestlé Health Science Türkiye’nin enteral beslenme ürünleri üretiminin yüzde 63’ünün Türkiye’de yapılacağını vurgulayan Hanzade Yaz, “Halihazırda üretimini yaptığımız ürünlerin yerlilik oranının yüzde 80 olduğunu da özellikle belirtmek isterim” dedi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına önem verilen Karacabey fabrikasında enerji faaliyetlerinin büyük bir kısmının güneş enerjisinden elde edilmesi planlanıyor. Nestlé Health Science’ın bu konudaki yakın gelecek hedefi ise, faaliyetlerine yüzde 100 güneş enerjisiyle devam etmek. Bursa Karacabey fabrikasında yıl sonuna kadar ise 8 farklı ürün grubunda 29 enteral beslenme ürününün üretimi hedefleniyor. Karacabey fabrikası ile özellikle uygun bir beslenme ile alınan bir veya daha fazla önemli besin öğesinin eksikliği veya emiliminin bozukluğu sonucunda oluşan malnütrisyon ve yetersiz beslenme alanında önemli bir açığın kapatılması hedefleniyor.

Hedefler arasında ihracat var

Üretimine başlanan enteral beslenme ürünleri sayesinde bu ürün gruplarında dışa bağımlılığın önemli ölçüde azaltılacağını öngördüklerini belirten Yaz, şunları söyledi: “Ülkemizin enteral beslenme ürün ithalatındaki cari açığının azaltılması yönünde destek olan Karacabey fabrikamız enteral beslenme alanında öncü bir rol üstlenmeyi sürdürüyor. Uzun vadede ihracata başlamak ve yıllar içinde Türkiye’nin ihracatına ivme kazandırmak da planlarımız arasında yer alıyor. Üretimin yerlileşmesi ile birlikte orta vadede, kullanılan hammaddelerin tamamının yerel kaynaklardan temin edilmesini amaçlıyoruz.”