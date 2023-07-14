Üretiminin yüzde 99’unu 5 kıtaya ihraç ediyor

Mehtap HALICI

NATO ve Birleşmiş Milletler tedarikçisi olan, askeri araçları 40'tan fazla ülkede, 60'a yakın kullanıcıya hizmet veren Otokar, savunma sanayindeki zırhlı ürün ailesine ALPAR ağır sınıf Paletli insansız kara aracını, ARMA II 8x8 aracını ve AKREP II R keşif-gözetleme aracını ekledi.

Otokar'ın küresel ölçekte dünya devleriyle yarıştığını belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, geliştirip ürettikleri 33 bine yakın askeri aracı Türkiye’nin yanı sıra 5 kıtada, 40’tan fazla ülkede hizmet verdiklerini söyledi.

Türk ürünlerine dünyadan övgü

Global pazarlarda ise Türk savunma sanayinin, ürettiği ürünler ve araçlarla dünya genelinde büyük bir takdir topladığına dikkat çeken Serdar Görgüç, Türkiye’nin son 3 yılda savunma sanayinde düşüş eğiliminde olduğunu ve bu oranın da 2021’e kıyasla 2022 yılında yüzde 26’lar civarında gerçekleştiğini söyledi. Görgüç, “Pandemiden dolayı ülkelerin bütçeleri karıştı. Bu sene Türkiye’de deprem oldu.” dedi.

En yüksek savunma sanayine harcama yapan ülkelerin ABD, Çin, Rusya, Hindistan ve Suudi Arabistan olduğuna değinen Görgüç, “Bizim de üretimimizin yüzde 99’u ihracata gidiyor” diyerek, 2022 yılında Otokar’ın ihracatının ciro içindeki payının yüzde 73’e ulaştığına işaret etti. Görgüç, geçen yıl 404 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Görgüç, bu yılki hedeflerinin de bunu korumak olduğunu söyledi. Görgüç, 2022 yılında Otokar olarak 9 milyar 604 milyon TL ciro elde ettiklerini kaydetti.

Serdar Görgüç, NATO ve Birleşmiş Milletler tedarikçisi olan, askeri araçları 40'tan fazla ülkede, 60'a yakın kullanıcıya hizmet veren Otokar’ın, savunma sanayiindeki zırhlı ürün gamını ALPAR Ağır Sınıf Paletli İnsansız Kara Aracını, ARMA II 8x8 Aracını ve AKREP II R Keşif-Gözetleme Araçlarıyla büyüttüklerini sözlerine ekledi.

'10 yılda Ar-Ge’ye 2,1 milyar TL harcadık'

Otokar'ın başarısının temelinde sürekli kendini geliştirme ve yeniliklere öncülük ettiğini belirten Görgüç, şunları söyledi: “Kara sistemlerinde yeni teknolojileri hayata geçiriyor. Ürünlerimiz, global ölçekteki bilgi birikimimiz, mühendislik başarımız, Ar-Ge ve teknoloji kabiliyetimiz bizi savunma sanayii alanında global bir oyuncu haline getirdi.

Ciromuzun yüzde 7’sini Ar-Ge faaliyetlerine ayırıyoruz. Son 10 yıllık Ar-Ge harcamamız 2,1 milyar TL’ye ulaştı. 600’den fazla Ar-Ge Merkezi çalışanımızla yeni projeler ve çözümler üzerinde çalışarak, modern orduların ihtiyaçlarına cevap verecek araçlar geliştiriyoruz.”