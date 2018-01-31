Usta: 100 yıllık marka hayaline kavuşacağız

31 Ocak 2018

Yasemin SALİH

Özel hastanecilik alanına 1993 yılında küçük bir klinikle adım atan, bugün ise 29 hastaneye ulaşan MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care) 1-2 Şubat’ta borsada talep toplamaya hazırlanıyor. Medical Park ve Liv Hospital markalarını bünyesinde bulunduran grubun Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta, şubattaki halka açılmayı “daha kurumsal bir yapıya kavuşmak” olarak nitelendirerek, bundan sonraki süreçte sistemin çok daha disipline bir şekilde çalışacağını belirtti. Usta, “Halka arz size bundan sonra nasıl davranacağınızı dikte ediyor. Siz de o sisteme inanmışsanız artık 100 yıllık marka olma eşiğini aşıyorsunuz demektir. Bu halka açılma bizim için bu yolculuğun önemli adımlarından ve başarılı olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Rekabet sertleşiyor

Doktor olmaya karar verdiği günden bu yana aslında sağlık alanında böyle bir yapının içinde olmayı hayal ettiğini ve hekimlik mesleğini hiç yapmadan kendini işletmecilikte bulduğunu anlatan Muharrem Usta, süreçle ilgili DÜNYA’ya önemli açıklamalarda bulundu. “Büyümenin sonu yok, büyümezseniz küçülürsünüz” diyen Trabzonlu iş adamı, Türkiye’de sağlık sektörünün özel yatırımlarla artık dünya ölçeğinde bir yer edindiğini ifade ederek, bu aşamadan sonra nitelik anlamında rekabetin sertleştiğine vurgu yaptı.

Usta, “Her alanda daha nitelikli olmak zorundasınız. Rekabet sertleştikçe işin içine bilim daha çok giriyor. Bugün sadece hasta memnuniyetine bakılmıyor. Önemli olan yapılan kanser ameliyatını dünya ölçeğinde bir kongrede sunup alkış alabilmek. Türkiye’deki özel hastaneler rekabeti birbirleriyle değil yurt dışındakilerle yapıyorlarsa orada nitelikten söz edilebilir. Hayalim bu” dedi.

“Çocuklarım bu işi devralmayacak”

Bu işe girdiği günden bu yana “Her yerde sağlık, herkes için sağlık” mottosuyla işini yaptığını ve Batman’dan Tokat’a kadar Türkiye’nin her noktasında yaşayan insanlara sağlık hizmeti götürmeyi amaçladığını söyleyen Muharrem Usta, hayallerinin büyük kısmını gerçekleştirdiğini belirtti. Usta sözlerini şöyle sürdürdü: “2010’da 30 hastane yapacağımı söylediğimde insanlar inanmadı. Toplumda işe yaramak istiyorsanız bunun gereğini yapmalısınız. Ben de eğer sağlık yatırımcısıysam 100 yıl yaşacak bir marka ortaya çıkarmalıyım. Şimdi de diyorum ki ‘tesisleriniz ne zaman halkın malı olmaya başlar o zaman hayalinize ulaşmışsınızdır’. Bunu en başından beri planlıyordum.”

Şirketlerin kurucularından bağımsız da yaşayabilmeleri gerektiğini ifade eden Usta, çocuklarının sağlık dışında idealleri olduğunu ve işi devralmayacaklarını da sözlerine ekledi.

"Yakın bölge maden gibi ama yatırıma hazır değil"

Sağlık sektöründe Medical Park ve Liv olarak bir parmak izleri bulunduğunu söyleyen Muharrem Usta, “Şu anda 20 bine yakın çalışanımız var. 2018’de iki hastane daha açıyoruz. Yaklaşık 2 bin ek istihdam yaratılacak” dedi. Şu anda yurtdışında hastane açmak gibi bir planları olmadığını da belirten Usta, şu bilgileri verdi: “Daha Türkiye’de yapılacak çok iş var. Uzaklara gidemeyiz. Yakın coğrafya bu anlamda bir maden adeta ama henüz yatırım için uygun değil. Belki bir 5-10 yıl sonra olur. Asıl amacımız yabancı hasta sayısını artıkmak. Sağlık turizminin yüzde 90’ı İstanbul’da. İstanbul’daki hastaların yüzde 15’i, ülke genelinde de yüzde 7’si yabancı. Sadece yakın coğrafyadan değil Fransa, İngiltere, Almanya’dan hastalar geliyor. Üstelik beyin ameliyatı gibi kompleks operasyonlar yaptırıyorlar. Sağlık turizmi cari fazla veren tek alan ve Türkiye markasına büyük katkı sağlıyor. Biz bunu artırmaya odaklandık”