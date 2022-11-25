Vaillant’tan kış aylarında tasarruf için kombi kullanım tüyoları

Sürdürülebilirliğin gündemde ilk sıralarda yer aldığı, enerji maliyetlerinin yükseldiği günümüz dünyasında tasarruf, her zamankinden önemli. Sadece iklimlendirme sektörüne odaklanan ve bu alana yatırım yapan, sürdürülebilirliği iş stratejisinin temeline yerleştiren Vaillant, gündelik yaşamda uygulanabilecek birtakım değişikliklerle tasarruf sağlarken, daha yaşanabilir bir dünyaya da katkıda bulunulabileceğini hatırlatıyor.

“Evimizde ve çevremizde daha iyi bir iklim oluşturmak” hedefiyle çalışan Vaillant’ın verdiği tasarruf önerilerine göre; yoğuşmalı kombiler enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor. Yoğuşmalı kombiler, yanma sonucunda oluşan baca gazı içindeki su buharı enerjisinden de faydalanarak daha yüksek bir verim sağlıyor. Bu şekilde enerji maliyetlerini ve emisyonlarını yüzde 20'ye kadar azaltmak mümkün oluyor. Yoğuşmalı kombi oda termostatı ile kullanıldığında ise bu oran yüzde 30’lara varan değerlere çıkıyor.

Kombiyi doğru kullanmak tasarruf ve konfor getiriyor

Doğru kullanımın tasarruf ve konfor sağladığını, ayrıca kombinin ömrünü de uzattığını vurgulayan Vaillant, kış aylarında daha düşük fatura ödemenin tüyolarını veriyor:

Odalar kullanım amaçlarına göre ısıtılmalı

Daha yüksek bir ısınma konforu; tüm radyatörler açıkken ve odalar kullanım amaçlarına uygun olarak ısıtıldığında elde edilir. Binanın bazı kısımları ısıtılmadığında veya yetersiz ısıtıldığında binanın malzemesi de zarar görebilir.

Termostatik vana veya oda termostatı ile ilave yüzde 10’a varan tasarruf

Evinizin her odasının sıcaklığını ayrı ayrı kontrol edebilmek için termostatik vana kullanın. Termostatik vanalar sayesinde oda sıcaklığını kişisel gereksiniminize göre ayarlayabilir ve radyatör sisteminizin hesaplı bir biçimde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Termostatik vana veya oda termostatının ayarlarına sürekli müdahale etmeyin. Bu cihazlar belirleyeceğiniz oda sıcaklığının korunmasına ve gereksiz enerji sarfiyatının önüne geçilmesine katkı sağlar. Termostatik vana veya oda termostatı kullanımı ile yüzde 10’a varan bir tasarruf elde edebilirsiniz.

Radyatörlerin çevresi kapatılmamalı

Radyatörler oda içerisinde, ortam havasının radyatörün alt kısmına rahatça girebilmesine ve radyatör boyunca hareket edip üst kısmına doğru yükselebilmesine olanak sağlayacak şekilde yerleştirilmiştir. Bunun için radyatörün etrafının açık olması gerekir.

Oda sıcaklığı ihtiyaç duyulan seviyede olmalı

Oda sıcaklığı kendinizi rahat hissedeceğiniz değere ve kullanım amacına göre ayarlanmalıdır. Örneğin kış mevsimi boyunca oda sıcaklığı; gündüz 22°C, gece ise 20°C ila 18°C arasına ayarlanabilir. Bunun yanında, yatak odası gibi az kullanılan odaların sıcaklığı ise 20°C’nin altında olabilir. Bunun üzerindeki her bir derece yaklaşık yüzde 6 oranında fazladan enerji tüketimi anlamına gelir. Kombinin sürekli açılıp kapatılmaması, belli bir sıcaklıkta sabitlenmesi ise hem verimliliğin sağlanması hem de güvenlik ekipmanlarının sürekli devrede olması adına ayrıca önem taşımaktadır.

Cihazların bakımı ihmal edilmemeli

Isıtma cihazları verimli, emniyetli ve güvenilir bir şekilde çalışabilmek için belirli bir çalışma süresinden sonra temizlik ve bakıma gereksinim duyar.

Bakım ve satış sonrası teknik hizmetleri mutlaka kullanılan markanın yetkili servisinden alınmalıdır. Bu sayede yüksek yedek parça ve işçilik giderlerinin yanı sıra olası yanlış müdahalelerin de önüne geçilebilir.