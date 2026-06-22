Vakıf Enerji ve Vakıf Pazarlama’da birleşme tamamlandı

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VakıfBank, bağlı ortaklıkları Vakıf Enerji ve Madencilik AŞ ile Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ’nin birleşme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, sürecin 22 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantılarında kabul edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Vakıf Enerji ve Madencilik AŞ, tüm aktif ve pasifleriyle birlikte Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınacak. Birleşme kapsamında şirket yönetimleri tarafından hazırlanan planlar ortakların onayının ardından yürürlüğe girdi.

İşlem, Vakıf Enerji ve Madencilik AŞ’nin tasfiye edilmeksizin Vakıf Pazarlama bünyesine katılması yöntemiyle gerçekleştirilecek. Böylece şirketin tüm varlıkları, yükümlülükleri ve faaliyetleri devralan şirket çatısı altında sürdürülecek.

22 Haziran’da yapılan olağanüstü genel kurul toplantılarında onaylanan birleşme süreciyle birlikte Vakıf Enerji ve Madencilik’in faaliyetlerinin Vakıf Pazarlama bünyesinde devam edeceği bildirildi.