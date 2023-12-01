Vakıfbank yurtdışından kaynak sağladı

Vakıfbank 300 milyon dolar tutarında yeni yurtdışı fonlama temin ettiğini duyurdu.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, “1 ila 7 yıl arası değişen vadelerde sahip söz konusu fonlama işlemlerinden birisi İtalyan İhracat Kredi Kurumu SACE’nin garantörlüğünde gerçekleşti. Böylece, VakıfBank’ın 2023 yılında uluslararası piyasalardan temin ettiği yeni kaynak tutarı 4 milyar doları aştı” denildi.

Açıklamaya göre yıl içinde yenilenen sendikasyon ve post-finansman işlemleri de dahil edildiğinde bankanın yılbaşından bu yana yurtdışından sağladığı kaynak toplamı yaklaşık 6 milyar dolar seviyesine ulaştı.