Vakıfbank yurtdışından kaynak sağladı
VakıfBank çeşitli yapılar altında farklı uluslararası bankalarla gerçekleştirdiği 300 milyon dolar tutarında yeni yurtdışı fonlama temin etti. 1 ila 7 yıl arası değişen vadelerde sahip söz konusu fonlama işlemlerinden birisi İtalyan İhracat Kredi Kurumu SACE’nin garantörlüğünde gerçekleşti.
Vakıfbank 300 milyon dolar tutarında yeni yurtdışı fonlama temin ettiğini duyurdu.
Bankadan yapılan yazılı açıklamada, “1 ila 7 yıl arası değişen vadelerde sahip söz konusu fonlama işlemlerinden birisi İtalyan İhracat Kredi Kurumu SACE’nin garantörlüğünde gerçekleşti. Böylece, VakıfBank’ın 2023 yılında uluslararası piyasalardan temin ettiği yeni kaynak tutarı 4 milyar doları aştı” denildi.
Açıklamaya göre yıl içinde yenilenen sendikasyon ve post-finansman işlemleri de dahil edildiğinde bankanın yılbaşından bu yana yurtdışından sağladığı kaynak toplamı yaklaşık 6 milyar dolar seviyesine ulaştı.