Vatan Plastik'ten Bilecik'e 12 milyon dolarlık yatırım

10 Ağustos 2018

BİLECİK - Plastik Sanayine PVC hortum imalatıyla başlayan Vatan Plastik, Osmaneli’de toplamda 70 bin metre kare arazi üzerine yapılacak olan ve 12 milyon dolara yapılması planlanan fabrikanın açılışında iş dünyasına yatırım mesajları verildi. Açılışa Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’in yanı sıra Behruz Vatandost’un kızı Nazenin Onur ve iş dünyasından dostları ile Vatan Plastik ailesi katıldı. Temel atma töreni öncesi kurban kesildi, dualar eşliğinde kurdele kesildi.

‘İhracatımız yüzde 40 arttı’

Yıllık ihracat cirosu 60 milyon doları bulan ve yüzlerce kişiye iş istihdamı sağladıklarını anlatan Vatan Plastik’in Yönetim Kurulu Başkanı Behruz Vatandost, sözlerini şöyle sürdürdü, "Sanayide yatırım bitmez. Yatırımlar devam edecek. Ülkenin ekonomisi güçlensin diye yatırım yapıyoruz. Her zaman yatırım yapmak lazım. Benim bir sözüm var ‘Su gelirken baraj kuramazsın. Barajı kurarsın su gelir’ Ben 60 yıldır Tahtekale'den bu güne kadar hep teknolojiyi takip ettim. Türkiye'de bir sıkıntı yok. Çünkü biz 64 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bizim ihracatımız yüzde 60. Hatta bu sene ihracatımız yüzde 40 arttı. Devam da edecek. Bana burada 500 bin dönüm verseler yine yatırım yaparım, iş yaparım. Korkulacak bir durum yok." dedi.

Vali Büyükakın: Tamamen spekülatif

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’da törende yaptığı konuşmada, " Dövizdeki bu artışın hiç bir rasyonel temeli yok. Bugün bir sürü insanın belirsizlikten bahsettiği, ümitsiz konuşmalar yaptığı, kötü senaryolar yazdığı bir dönemde arkamızda bir temel atılacak. Gerçek bu. Öbürü sadece spekülatif. Döviz kurunun buraya gelmesinin reel ekonomisiyle bir ilgisi yok tamamen spekülatif " dedi.



AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise, ekonominin hassas süreç geçirdiğini bu dönem içerisinde yapılan bu yatırımın son derece önemli olduğuna değinerek, "Bizleri sarma çabası gayreti içerisinde olan dış mihraklara karşı elimizdeki en büyük silahın daha fazla yatırım, daha fazla iş gücü ve daha fazla üretim olduğuna inanıyorum. Bu tür yatırımların devamını da bekliyoruz" şeklinde konuştu.