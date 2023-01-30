Venezuela’ya hizmet ihracatı artacak

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, HİB Başkanı Prof. Dr. Bolat, Ticaret Bakanı Mehmet Muş öncülüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonundaki heyetle Venezuela’ya gerçekleştirdiği ziyarette iki ülke arasındaki ticari ilişkilere katkı sağlayacak temaslarda bulundu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ahmet Bolat, HİB olarak 3 bin 700 şirketle Venezuela ekonomisinde yer almak için temaslarda bulunduklarını belirtti.

Bolat, HİB olarak eğitim hizmetleri, yolcu ve yük taşımacılığı, lojistik hizmetler, turizm, müteahhitlik ve teknik müşavirlik, bakım onarım hizmetleri sektörlerinin önde gelen temsilcilerinin katılımıyla heyette güçlü şekilde yer aldıklarını aktararak, “Venezuela ekonomisine HİB’e üye 3 bin 700 şirketimizle katkı sağlamak üzere görüşmelerde bulunduk. İki ülke arasındaki ilişkilerin ticari olarak da daha iyi seviyelere çıkmasını sağlayacak bu organizasyonun mal ve hizmet sektörleri için hayırlı olmasını dilerim.” açıklamasında bulundu.

THY seferleri artırıyor

Ticaret hacminin genişlemesi amacıyla Venezuela’ya yapılan uçuş sayılarını artırmak için çalışmalara başladıklarını belirten Bolat, “THY olarak Venezuela’ya 7 direkt uçuş ve Havana aktarmalı 3 sefer ile toplamda haftada 10 sefere çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadesini kullandı.