Vestel’den 500 milyon dolar borçlanma başvurusu

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Yönetim Kurulumuz tarafından, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 11'inci maddesinde verilen yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde, bir veya birden fazla ihraç yoluyla Türkiye dışında satılmak üzere gerçekleştirilecek, toplamda 500 milyon ABD Doları veya muadili tutara kadar borçlanma aracı ihracı yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve sair kurum ve kuruluşlara her türlü başvuru ve işlemin yapılmasına karar verilmiştir.”