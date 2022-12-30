Vodafone, 400 gigabit hız denemesi yapan ilk operatör oldu

Vodafone, Türkiye'de birden fazla tedarikçili ve çok katmanlı 400 gigabit hız denemesi yaptı.​​​​​​​

Vodafone açıklamasına göre, 5G hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdüren ve bu teknolojiyle artan veri ihtiyaçlarını daha hızlı ve kolay bir şekilde karşılamayı hedefleyen şirket, birden fazla tedarikçili ve çok katmanlı 400 gigabit hız denemesi yapan ilk operatör oldu.

Acacia Bright 400ZR+ modülleri ve Cisco yönlendiricileri kullanılarak gerçekleştirilen denemede, Vodafone'un Tuzla ve Esenyurt'taki veri merkezleri arasında fiber şebeke ve IP yönlendiriciler üzerinden optik yönlendirme yapılarak 400 gigabit hıza ulaşıldı.

Vodafone, bu yeni teknoloji sayesinde, kurumsal ve bireysel müşterilerine daha hızlı ve yüksek düzeyde güvenilir hizmetler sunacak. Ayrıca, enerji verimliliğini artırıp karbon ayak izini azaltarak küresel ısınma ve iklim değişikliğine yönelik mücadeleye destek olacak.

"Şebeke altyapılarını yeni nesil teknolojilerle geliştirmeye devam ediyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Özdemir, dijitalleşme sürecinde en yeni ve faydalı teknolojilere odaklanarak şebeke altyapılarını yeni nesil teknolojilerle geliştirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Mobil şebekelerini 5G'ye hazırlarken ve artan veri trafiğini en hızlı şekilde taşımak için altyapı yatırımlarını sürdürürken, IP ve optiğin uyumlu bir şekilde birlikte çalıştığı en yeni teknolojileri de müşterilerin kullanımına sunduklarını anlatan Özdemir, şu açıklamalarda bulundu:

"Yaptığımız son testte, Acacia Bright 400ZR+ modülleri ve Cisco yönlendiricilerini kullanarak 400 gigabit hızında datayı Tuzla ve Esenyurt veri merkezlerimiz arasındaki IP yönlendiriciler üzerinden başarıyla taşıdık. Bu çözüm sayesinde müşterilerimize daha hızlı ve güvenilir hizmet sunabileceğiz. Diğer yandan da enerji verimliliğimizi artırarak ve karbon ayak izimizi azaltarak, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle verdiğimiz mücadeleyi desteklemeyi hedefliyoruz."