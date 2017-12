Vodafone, Türkiye'de yatırıma devam edecek

23 Aralık 2017

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, "Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, 2018 yılında da yatırımlarımıza devam edeceğiz ve en son dijital yenilikleri gerek Türk insanının gerekse Türkiye ekonomisinin faydasına sunmayı sürdüreceğiz." dedi.

Colman Deegan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Eylül 2017 tarihiyle biten 2017-18 mali yılının ilk yarısında, servis gelirlerinin yüzde 14,3 artarak 4,5 milyar liraya ulaştığını, FAVÖK oranlarının organik bazda yüzde 20,4 artışla 1,3 milyar liraya yükseldiğini, kurumsal segment servis gelirlerinin ise, 2017-18 mali yılının ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttığını bildirdi.

Finansal sonuçlarda, toplam telekomünikasyon servisleri stratejileri ve "Yarına Hazırım Platformu"nun önemli rol oynadığını aktaran Deegan, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin dijital teknolojilere olan yüksek ilgisi ve veri odaklı yaklaşımı 2017’de de sürdü. Bu durum, müşterilerimizin veri tüketimine de yansıdı ve abonelerimizin veri kullanımı geçen yıla göre yüzde 85 arttı. Sabit genişbant müşterilerimizin sayısı 623 bine ulaşırken, sabit hizmetlerden elde ettiğimiz servis gelirleri de yüzde 33 arttı. Bugün toplam 23,2 milyon mobil müşteriye hizmet veriyoruz. 2017-2018 mali yılımızda taahhüt ettiğimiz 1 milyar liranın üzerinde yatırım programımızı devam ettiriyoruz. 2017-18 mali yılının ilk yarısında elde ettiğimiz güçlü büyüme ve yaptığımız yatırımlar, bir kez daha Türkiye’ye olan taahhüdümüzü, ülke ekonomisine katkımızı ve Türkiye'nin potansiyeline olan inancımızı gösteriyor. "

Deegan, 2017 yılını, dijitalleşmeyi Türkiye'nin tamamına, her bireye, her eve, her kuruma, özetle her hayata taşıma vizyonlarını hayata geçirmeye devam ettirdikleri bir yıl olarak değerlendirerek, 4.5G müşteri sayılarının 11 milyonu bulduğunu, 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdüklerini anlattı.

"Yarını Kodlayanlar" projesiyle 30 ilde 10 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz"

Colman Deegan, 2017 yılında, yerli üretimi ve yerel iş birliklerini desteklemek amacıyla önemli adımlar attıklarını belirterek, "Evrensel Hizmet İhalesi'nde Türk Telekom ile ortak hareket ederek kırsal alanların dijitalleştirilmesi için önümüzdeki 3 yılda 1,6 milyar liralık ortak yatırım taahhüdünde bulunduk. Türkiye'nin ilk baz istasyonu ULAK ve ASELSAN'ın yerli baz istasyonu anteninin kullanımı için sözleşme imzaladık. 4.5G'de yerli üretimi teşvik etmek için KOBİ Seferberliği başlattık." ifadelerini kullandı.

Hayata geçirdikleri ürün ve hizmetler hakkında bilgi veren Deegan, 2017 yılında yaptıkları sosyal yatırımlardan da bahsetti.

Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında son 10 yılda yaklaşık 4 milyon vatandaşa dokunduklarına işaret eden Deegan, 29 milyon lira sosyal yatırım yaptıklarını, 22 ilde 6 binin üzerinde çocuğa ulaştıkları "Yarını Kodlayanlar" projesiyle 2017-18 mali yıl sonuna kadar 30 ilde 10 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

"Mükemmel müşteri memnuniyeti sağlamaya yönelik yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz."

Colman Deegan, 2018 yılı hedef ve beklentileri hakkında da bilgi verdi.

Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, 2018 yılında da yatırımlara devam edeceklerini dile getiren Deegan, "En son dijital yenilikleri gerek Türk insanının gerekse Türkiye ekonomisinin faydasına sunmayı sürdüreceğiz. Sağlıklı, güçlü ve sürdürülebilir bir şirketi devam ettirme hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. 2018 yılında da ana başarı kriterimiz mükemmel müşteri deneyimi sağlamak olacak. Yaptığımız her işin merkezine müşterilerimizi yerleştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Deegan, mükemmel müşteri deneyimi sağlamanın yolunun müşterilerin hayatını kolaylaştırmaktan geçtiğine dikkati çekerek, özellikle yeni teknolojilerin ve dijital servislerin, önümüzdeki dönemde toplumsal dönüşümde önemli rol üstleneceğini ve bireylerin yaşam kalitesini yükselteceğini anlattı.

Yeni marka vizyonlarını "Hedef ve müşteri odaklı bir güven markası" olarak tanımladıklarını hatırlatan Deegan, şunları kaydetti:

"Bu, hem müşterinin şampiyonu hem de dijital çağın inovasyon lideri olmak anlamına geliyor. Müşterilerimize genişbant teknolojilerimizdeki global deneyimimizi ve en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Mükemmel müşteri memnuniyeti sağlamaya yönelik yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Dijitalleşme, müşteri odaklı karar ve aksiyonlarımızda bizi destekleyen en temel araç olacak.

Dijitalleşme, hem bireysel hem de kurumsal yaşamlarımızda başarıyı getiren en önemli bileşen konumunda bulunuyor. Gelecekte bu özelliğini daha da artıracak. Dijitalleşmenin, müşterilerimizin başarısında ve geleceğe hazırlanmasında belirleyici olacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda, müşterilerimiz için yenilikçi ürünler geliştirmeye ve sürekli yatırımlarla uçtan uca müşteri deneyimini artırmaya odaklanıyoruz. Sabit, mobil ve içerik servislerini de kapsayan toplam telekomünikasyon hizmetleri geliştirerek, müşterilerimize ihtiyaç duydukları hizmetler konusunda daha fazla seçenek ve daha yüksek kalite sunacağız."

"Müşterilerimizin ihtiyacını tek noktadan karşılamayı hedefliyoruz"

Bugün artık, sabit ve mobil hizmetlerin iç içe geçerek tek çatı altında sunulması yönünde her geçen gün daha da güçlenen bir trend bulunduğuna dikkati çeken Deegan, ev ve ofisler için sabit hat ve televizyon hizmetleri de dahil müşterilerin iletişime yönelik her tür ihtiyacını tek noktadan karşılamayı hedeflediklerini anlattı.

Deegan, müşterilerin istedikleri an farklı platformlar üzerinden Vodafone servis ve içeriklerine erişmelerini sağlayacaklarını vurgulayarak, hizmetlerin sunulması kapsamında altyapının geliştirilmesinin önemine de dikkati çekti.

Hem sabit hem mobilde altyapı paylaşımına, yatırımları hızlandıracak ve bunun sayesinde daha yaygın ve daha iyi bir hizmet sağlayacak çözümlere sıcak baktıklarını bildiren Deegan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ortak fiber yatırımlarının teşvik kapsamına alınması, fiber şebekelerin en ücra köşelere kadar hizmet sağlamasını ve bilgi toplumu olma yolunda herkesin fiberden yararlanmasını sağlayacak. Ayrıca, Türkiye'nin 2023’te hızlı internete sahip olma vizyonuna erişmesini sağlayacak. Fiber meselesini bir memleket meselesi olarak görüyoruz. Türkiye’nin özellikle Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı’ndaki hedeflerine etkin rekabet koşullarının önünü açan adımlarla ulaşabileceğini düşünüyoruz.

Vodafone Ailesi olarak, gücümüzü iyimserlikten alıyoruz. Gelecek hakkında iyimser olmak için pek çok nedenimiz olduğuna inanıyoruz. Bilim ve teknoloji alanında yaşanan inovasyonlar toplumsal gelişimi son derece olumlu yönde etkiliyor. Bu doğrultuda, Türk toplumuna katkıda bulunmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA