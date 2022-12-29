Vodafone Vakfı teknolojiyle buluşturdu

“İyilik için teknoloji” vizyonuyla çalışan ve 2022’de 15. yaşını kutlayan vakıf, bu süreçte 4,4 milyon kişinin hayatına dokundu, reel değeri 223 milyon TL olan 16 projeye destek oldu. Vakfın “Yarını Kodlayanlar” projesi 290 bini aşkın çocuğa, “Dijital Benim İşim” projesi ise 11 bini aşkın kadına ulaştı. Diğer yandan, kadınların şiddetten korunmasını hedefleyen “Kırmızı Işık” uygulaması 375 bin kez indirildi.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, kuruldukları günden bu yana, “İyilik için teknoloji” vizyonuyla faaliyetlerine yön verdiklerini belirterek, “Tüm projelerimizi, ülkemizin toplumsal gereksinimleri doğrultusunda, araştırmalar sonucu belirlediğimiz sosyal ihtiyaç haritasına göre şekillendiriyoruz. Sosyal hayatın olanaklarından yeterince faydalanamayan veya ekonomik hayatta varlık gösteremeyen bireylerin önündeki engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Kadınlar ve çocuklar, öncelikli odak alanlarımızı oluşturuyor. Vakfımızın çatısı altında 15 yılda 4,4 milyon kişinin hayatına dokunduk, reel değeri 223 milyon TL olan 16 projeye destek olduk. Ülkemizin sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.