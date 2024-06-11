Vodafone'dan ebeveynlere 1 yıllık ücretsiz güvenlik kontrol uygulaması

16 yaş altı çocuğuna ilk hattını alacak aileler için 'İlk Hattım' tarifesi geliştiren şirket, hem ebeveynlerin teknolojiyle çocuklarını daha güvenle buluşturmalarını sağlarken hem de lokasyon gibi verilere erişimini sağlayan 'Find My Kids' ebeveyn güvenlik kontrol uygulaması 12 ay boyunca ücretsiz verecek.

Dünyada 4 milyon aktif kullanıcısı bulunan 'Find My Kids' uygulamasıyla ebeveynler, çocuklarını çevrim içi ve çevrim dışı olarak takip edebilecek. İlk Hattım tarifeleri, Find My Kids hediyesinin yanı sıra toplam 8 GB mobil internet, 3 ay ücretsiz YouTube Premium ve YouTube Kids üyeliği, 12 ay boyunca sabit fiyat ve ücretsiz durma özelliğiyle birlikte sunuluyor.

3 ay ücretsiz YouTube Premium ve YouTube Kids üyeliği

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun araştırmasına göre, ailelerin yüzde 85'i çocuklarının çevrim içi ve çevrim dışı dünyada güvenliklerinden emin olmak istiyor. Yaptığımız kalitatif araştırmalarda da bu oran çok yüksek. Ailelerin isteklerini karşılayabilecek 'Find My Kids' uygulamasını 'İlk Hattım' müşterilerimize bir yıl boyunca ücretsiz sunuyoruz. Aileler, bu uygulamayla çocuklarını hem kontrol edebilecek, hem de güvenliklerini sağlayabilecek. 'İlk Hattım' tarifeleri ayrıca, ek internet faydası, 3 ay ücretsiz YouTube Premium ve YouTube Kids üyeliği, ücretsiz durma özelliği gibi avantajlarıyla da çocukları ve ailelerini sevindirecek. Tüm aileleri kampanyamızdan yararlanmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vodafone, TCL MT40, TCL MT42, Bilicra Vision, Bilicra Connect olmak üzere 4 farklı akıllı çocuk saati modeli sunuyor. "Find My Kids" uygulaması, V-Yaşam kapsamında sunulan akıllı çocuk saatlerinde de geçerli olmaya devam edecek. Akıllı çocuk saatleriyle ebeveynler çocuklarını anlık takip ederek güvende olduklarından emin olabiliyor. Akıllı çocuk saatlerinde bildirim takibi, alarm, sesli ve görüntülü arama yapabilme, adımsayar ve uyku takibi gibi pek çok özellik bulunuyor.

ABD merkezli uygulama olan "Find My Kids", halihazırda dünyada 4 milyon, Türkiye'de ise 1,7 milyon aktif kullanıcıya sahip. Uygulamanın belli başlı özellikleri arasında, alan giriş-çıkış bilgisi, telefon etrafındaki sesleri algılama, çocuk saati entegrasyonu, ekran süresi bilgisi, kalan batarya uyarısı, gerçek zamanlı lokasyon takibi, uygulama içinden çocukla iletişim kurulabilecek sohbet alanı, acil arama tuşu (SOS), uygulama kontrol sistemi, sesli sinyal uyarısıyla telefon sessizdeyken bile çocukla iletişim kurabilme yetisi, çocuğun telefonuna SOS araması yerleştirmesi ve yaklaşan etkinlik hatırlatması bulunuyor.