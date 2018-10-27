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Vodafone’nin 'akıllıları'yla bireysel takip dönemi

Vodafone, V-Çocuk Saati, V-Pati, V-Araba ve V-Çanta olmak üzere 4 farklı akıllı ürünlerini tanıttı. Ürünler çocuğunuzu, köpeğinizi, arabanızı hatta çantanızı bireysel olarak uzaktan takip etmenizi sağlıyor.

Vodafone’nin 'akıllıları'yla bireysel takip dönemi
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