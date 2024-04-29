Web3 oyunu XOCIETY, Sui blokzincirinde çalışacak

Kripto topluluğunun 2024’ün önemli temalarından biri olarak gördüğü, finans dünyasını video oyunlarla birleştiren GameFi ekosisteminden önemli bir haber geldi. Web3 tabanlı oyun projeleri arasında öne çıkan ve bir süredir merakla beklenen “pop shooter” türündeki XOCIETY, Katman-1 blokzinciri ve akıllı sözleşme platformu Sui’nin geliştiricisi Mysten Labs ile anlaştı. XOCIETY’nin geliştiricisi NDUS Interactive ve Mysten Labs, yüksek prodüksiyonlu yapımları tanımlayan AAA video oyunları Web3’e taşıyacak.

XOCIETY, Sui üzerinde çalışacak

Rol yapma (Role-playing game | RPG) ve birinci şahıs nişancı (First-person shooter | FPS) oyun dinamiklerini bir araya getiren, renkli evreni ve animasyonlarıyla dikkat çeken, oyuncuların başarılı atışlar yaptıkça kazanabilmelerine olanak tanıyan sürükleyici bir deneyim sunan XOCIETY, bu anlaşmayla, Web3 için temel altyapıları geliştirmeye odaklanan Mysten Labs’in Katman-1 ağı Sui blokzinciri üzerinde çalışacak. Dünyanın her yerindeki video oyun tutkunları için AAA oyun deneyimini blokzincirinde erişilebilir kılmayı hedefleyen iki şirket, Web3 çağında oyun standartlarını yeniden tanımlayacak. XOCIETY oyununun 2024’ün son çeyreğinde yayına girmesi planlanıyor.

Deneyimli bir ekip tarafından geliştirildi

NDUS Interactive tarafından geliştirilen XOCIETY’nin arkasında, oyun sektöründe ve Web3 ekosisteminde deneyimli bir ekip yer alıyor. NCSOFT, Nexon ve Krafton gibi küresel oyun şirketlerinde tecrübeleri olan liderlik ekibi, oyun geliştirme, pazarlama ve sanat yetenekleriyle öne çıkıyor. Myoungjin Lee XOCIETY'nin yaratıcı tasarımcısı olarak görev alırken, eski PlayDapp lideri Sang Chun, iş geliştirme süreçlerine liderlik ediyor. NCSOFT ve Nexon gibi şirketlerde 20 yılı aşkın deneyimi olan Jeffrey Kim de nitelikli kadroda dikkat çeken bir başka isim olarak konumlanıyor.

Sui’den ikinci anlaşma

Katman-1 blokzinciri ağı ve akıllı sözleşme platformu Sui, iki ay içinde Web3 oyun ekosistemini ilgilendiren iki önemli işbirliği açıkladı. Geçtiğimiz ay da online çok oyunculu savaş arenası (Multiplayer online battle arena | MOBA) türündeki E4C video oyun serisinin geliştiricisi olan önde gelen oyun stüdyosu Ambrus Studio, E4C: Fallen Arena ve Final Salvation oyunlarının Katman-1 blokzinciri ve akıllı sözleşme platformu Sui desteği içereceğini duyurmuştu. Söz konusu işbirlikleri, Web3 video oyun sektörünün gelişimine ve AAA Web3 oyunlarınının ana akım haline gelme sürecine katkıda bulunuyor.