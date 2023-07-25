Weltew Home, Afrika ve Orta Asya’da büyüyecek

Hedefleri doğrultusunda yeni mağaza açılışlarına devam eden marka, yeni ülke haricinde daha önce mağaza açılışı gerçekleştirdikleri Libya, Kazakistan, Özbekistan, Irak ve Azerbaycan’da da yatırımlarını büyüterek mağaza sayılarını artırıyor. Weltew Home İcra Kurulu Üyesi ve Yurt Dışı Satış Müdürü Okan Özkan, 4 kıtada 52 ülkede 80 mağaza ve 142 satış noktasında faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Mevcut ülkelerde büyümeyi sürdürüyor

Yeni pazarlarda rakiplerine üstünlük sağlayacak gelişim alanları için 123 proje ile kapsamlı bir çalışma başlattıklarını hatırlatan Özkan, “Libya Afrika’da girdiğimiz ilk ülkemiz. İyi ilişkilerimiz sonucunda 5’inci mağazamızı Libya’nın başkenti Bingazi’ye açıyoruz. Orta Asya’da yer alan Kazakistan’a bu yıl 12’nci mağaza açılışımızı gerçekleştireceğiz.

Özbekistan’da da kısa süre içinde mağaza atağına geçiyoruz. Semerkand ve Nukus’taki mağazalarımızın tadilatlarını tamamladık. Özbekistan’da toplam 4 mağazaya ulaşacağız. Komşu ülkemiz Irak’ta 7’inci mağazamızı açacağız. Azerbaycan’daki operasyonlarımızı mağaza düzeyine taşıyoruz. Başkent Bakü’de açılacak mağazamızın tadilatlarımızı tamamladığımızda ülkedeki ilk Weltew Home mağaza açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

Mega fabrikanın yüzde 90’ı tamamlandı

Okan Özkan, İnegöl’deki 2024 yılında faaliyete başlayacak fabrika yatırımı ile ilgili bilgi verdi. Özkan, “200 milyon TL yatırım değerindeki mega fabrikamızın yüzde 90’ı tamamlandı. Yıllık 162 bin parça üretim yapmasını planladığımız fabrika, 150 bin metrekare açık ve 105 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek. 1000’in üzerinde istihdam hedeflediğimiz yeni yatırımımızla birlikte gerek yurt içi gerekse yurt dışı iş hacmimizi büyüterek yeni ülkelerde kaliteli Türk mobilyasını tüketici ile buluşturacağız” diye konuştu.