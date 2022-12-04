WSGN, çocuk moda trendlerini İstanbul’da açıklayacak

Dünya anne bebek çocuk sektörünün yakından takip ettiği CBME Türkiye – 40. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı, 7-10 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Fuar sadece ticari bir etkinlik olmakla kalmayıp sektörün gelişimini destekleyici etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Bu kapsamda dünyanın 1 numaralı trend öngörü firması WSGN tarafından fuarda iki özel seminer gerçekleştirilecek. 8 Aralık Perşembe günü saat 11.30’da moda tasarım öğrencilerine özel olarak “Geleceğin Tasarımcılarına WGSN Semineri”, 14.00’de ise yalnızca online kaydını tamamlamış ziyaretçilerin katılım sağlayabileceği ve “Sonbahar-Kış 23/24 Çocuk Modası Trendleri”nin anlatılacağı bir oturum gerçekleşecek.

Önümüzdeki yılın modasına dair önemli ipuçlarının paylaşılacağı sunum, sürekli değişim içinde olan moda endüstrisinde geleceğe yön verecek trendlerin açıklanmasıyla rekabet ortamında avantaj sağlayacak. Sonbahar-Kış 23/24 sezonuna yön veren uzman görüşlerinin ve moda trendlerinin paylaşılacağı oturumda sezonun ana renklerinden baskı ve desenlere, sürdürülebilirlikten e-ticaretin yükselişine kadar çocuk modasındaki en güncel yenilikler konuşulacak. Sunumun ardından, soru-cevap bölümüne geçilecek.

Fuar Direktörü Hatice Dinçer, “Birer ticari platform olan fuarlar, ekonomik hareketlilik sağladığı gibi aynı zamanda sektörün nabzını yoklamak adına da büyük önem arz ediyor. Biz de sadece ticari olarak kalmayıp endüstrinin geleceğinin şekillenmesine rehberlik etmek amacıyla her yıl düzenlediğimiz etkinlikler ile sektörün gelişimini de destekliyoruz. Hedefimiz 7-10 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak fuarımızda, gerçekleştirilecek çocuk modasına dair sunumlarla birlikte, yerli sektörün dünya modasıyla aynı anda koleksiyonlarını sergilemesini sağlamak” dedi.