Yako Groups, konteyner üretimine geçti

Yako Groups, bir yardım kampanyası başlatarak depremzedelere destek olmak amacıyla konteyner üretimine geçti.

Yako Groups'tan yapılan açıklamaya göre, maliyetine konteyner üretimine başlayan firma, daha hızlı ve daha fazla üretim için gerek özel sektör gerekse sivil toplum kuruşlarına da destek çağrısında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, deprem felaketinden etkilenen bölgeler için yardım hazırlığına girdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

'Öncelikle depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Türkiye'de yakın zamanda gerçekleşen depremler çok fazla insan ve topluluğun üzerinde yıkıcı etkiler bıraktı. Çabalarımızın, etkilenenleri biraz olsun rahatlatmasını umuyoruz. Topluma karşı duyduğumuz sorumluluk çerçevesinde ilk saatlerden itibaren gerek Yako Groups olarak afet bölgesine destek olmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Kendi imkan ve kabiliyetlerimiz ile inisiyatif göstererek bölge halkına destek olmaya çalıştık.

Ticari üretim faaliyetlerimizi durdurarak afet bölgesine destek olmak için konteyner üretimine geçtik. Taşımada da bizlere lojistik firmaları destek oldu. Bu sebeple STK'ler başta olmak üzere tüm sektör temsilcilerinden daha da çok ve seri üretim için destek bekliyoruz. Çok üretmemiz ve yurttaşlarımızı sıcak barınaklara yerleştirmemiz gerekiyor. Şu anda en temel ihtiyaç yemek ve barınma. Soğuk günlerde tek oda konteynerler ile destek sağlayacağız. Deprem bölgelerine göndereceğimiz konteynerler, zorlu kış şartlarında dışarıda kalan ailelere inşallah yardımcı olur. Tüm milletimizi milli görevimize ortak olmaya davet ediyorum. Bu elim hadise karşısında tek yürek olarak, birlik içinde hareket ediyoruz.'