Yapay zekâ ve 6G yatırımları hız kazandı
Türk Telekom, yerli ve milli çözümlerle geleceğin dijital dünyasını şekillendirmeye devam ediyor. Yapay zekâ, 6G, kuantum teknolojileri ve akıllı altyapılar gibi stratejik alanlara odaklanan Türk Telekom, milli patent başvurularındaki liderliğini sürdürüyor.
Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türk Telekom olarak yalnızca teknolojiyi kullanan değil; üreten, geliştiren ve ihraç eden bir Türkiye hedefi için kararlılıkla çalışıyoruz.
Milli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojiler, patentlerimiz, akademik çalışmalarımız ve uluslararası standartların oluşmasına sunduğumuz katkılar bu vizyonun en somut göstergeleridir. Son beş yıldır sektörün yatırım lideri olarak Türkiye’yi geleceğin teknolojilerine hazırlıyor, Ar-Ge’yi yalnızca yeni teknolojiler geliştiren bir faaliyet olarak değil, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıran stratejik bir alan olarak değerlendiriyoruz.
Yapay zekâdan yeni nesil haberleşme teknolojilerine, kuantum güvenliğinden dijital altyapılara kadar uzanan geniş bir alanda geliştirdiğimiz çözümlerle yarının ihtiyaçlarını bugünden şekillendiriyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yaptığımız her çalışma, yalnızca Türk Telekom için değil, ülkemizin teknoloji üretme kapasitesi için de stratejik bir değer oluşturuyor” dedi.
921 başvuruya ulaştı
2025 yılında patent başvurularını yüzde 20'nin üzerinde artırarak toplam 921 başvuruya ulaşan Türk Telekom, üst üste ikinci kez Türkiye’de en çok patent başvurusu yapan kuruluş oldu.
Geliştirdiği çözümlerin fikri mülkiyet hakkını alan Türk Telekom’un patent portföyü; yapay zekâ destekli ağ yönetimi, 5G ve ötesi teknolojiler ile 6G haberleşme teknolojileri, kuantum güvenli iletişim, Wi- Fi algılama teknolojileri, veri merkezi çözümleri ve akıllı altyapılar gibi geleceğin kritik teknoloji alanlarını kapsıyor.
Birleşmiş Milletler'in telekomünikasyon sektöründeki standartları belirleyen Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Küresel Wi-Fi standartlarını belirleyen Kablosuz Genişbant Birliği (WBA) ve dünya genelinde açık kaynak yazılım teknolojilerini yürüten Linux Foundation bünyesindeki LF Broadband gibi oluşumlarda yönetsel roller üstlenen Türk Telekom, uluslararası standartlara sunduğu katkı sayısını 2025 yılında yüzde 237 artırdı. Şirket, 2025 yılında akademik yayın sayısını 131'e çıkarttı.