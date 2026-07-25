Yapay zekâ ve 6G yatırımları hız kazandı

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Türk Telekom CEO’su Ebu­bekir Şahin, “Türk Telekom olarak yalnızca teknoloji­yi kullanan değil; üreten, geliştiren ve ihraç eden bir Türkiye hedefi için kararlılıkla çalışıyoruz.

Milli mü­hendislik gücümüzle geliştirdiği­miz yenilikçi teknolojiler, patentle­rimiz, akademik çalışmalarımız ve uluslararası standartların oluşma­sına sunduğumuz katkılar bu vizyo­nun en somut göstergeleridir. Son beş yıldır sektörün yatırım lideri ola­rak Türkiye’yi geleceğin teknoloji­lerine hazırlıyor, Ar-Ge’yi yalnızca yeni teknolojiler geliştiren bir faali­yet olarak değil, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıran stratejik bir alan olarak değerlendiriyoruz.

Yapay zekâdan yeni nesil haberleşme tek­nolojilerine, kuantum güvenliğinden dijital altyapılara kadar uzanan ge­niş bir alanda geliştirdiğimiz çözüm­lerle yarının ihtiyaçlarını bugün­den şekillendiriyoruz. Milli Tekno­loji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yaptığımız her çalışma, yalnızca Türk Telekom için değil, ülkemizin teknoloji üretme kapasitesi için de stratejik bir değer oluşturuyor” dedi.

921 başvuruya ulaştı

2025 yılında patent başvurularını yüzde 20'nin üzerinde artırarak top­lam 921 başvuruya ulaşan Türk Te­lekom, üst üste ikinci kez Türkiye’de en çok patent başvurusu yapan kuru­luş oldu.

Geliştirdiği çözümlerin fik­ri mülkiyet hakkını alan Türk Tele­kom’un patent portföyü; yapay zekâ destekli ağ yönetimi, 5G ve ötesi tek­nolojiler ile 6G haberleşme teknolo­jileri, kuantum güvenli iletişim, Wi- Fi algılama teknolojileri, veri merke­zi çözümleri ve akıllı altyapılar gibi geleceğin kritik teknoloji alanlarını kapsıyor.

Birleşmiş Milletler'in te­lekomünikasyon sektöründeki stan­dartları belirleyen Uluslararası Te­lekomünikasyon Birliği (ITU), Kü­resel Wi-Fi standartlarını belirleyen Kablosuz Genişbant Birliği (WBA) ve dünya genelinde açık kaynak ya­zılım teknolojilerini yürüten Linux Foundation bünyesindeki LF Broad­band gibi oluşumlarda yönetsel rol­ler üstlenen Türk Telekom, ulusla­rarası standartlara sunduğu katkı sa­yısını 2025 yılında yüzde 237 artırdı. Şirket, 2025 yılında akademik yayın sayısını 131'e çıkarttı.