KARDEMİR'den Cezayir'e 27 milyon dolarlık demir yolu teker ihracatı

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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Cezayir Ulusal Demiryolu Taşımacılığı Şirketi (SNTF) ile yaklaşık 27 milyon dolarlık demir yolu tekeri tedarik sözleşmesi imzaladı.

Fabrikadan yapılan açıklamada, KARDEMİR'in, Cezayir Ulusal Demiryolu Taşımacılığı Şirketi Societe Nationale des Transports Ferroviaires'in (SNTF) demir yolu tekeri tedarikine yönelik uluslararası ihalesini kazandığı belirtildi.

Bu doğrultuda 21 Temmuz'da imzalanan sözleşmeyle toplam yaklaşık 27 milyon ABD doları tutarındaki demir yolu tekeri tedarik programının ilk sipariş sözleşmesinin imzalandığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu sözleşme, şirketimizin son 5 yıllık dönemde gerçekleştirdiği en yüksek tutarlı ihracat sözleşmesidir. Sözleşme, iki kurum arasında 5 yıla yayılacak uzun vadeli bir işbirliğini kapsamaktadır. Bu kapsamda, SNTF'nin 5 yıl boyunca ihtiyaç duyacağı demir yolu tekerleri, şirketimiz tarafından parti parti gerçekleştirilecek siparişler doğrultusunda tedarik edilerek sevk edilecektir. Ulusal bir demir yolu işletmesinin uzun vadeli tedarik programında yer almak, ürünlerimizin uluslararası ölçekte gördüğü kabulün ve şirketimize duyulan güvenin en güçlü göstergelerinden biridir. Uzun vadeli işbirliklerine dayanan ihracat yaklaşımımız ise uluslararası pazarlardaki etkinliğimizi artırırken gelirlerimizin öngörülebilirliğine, paydaşlarımız için istikrara ve yatırımcılarımız için sürdürülebilir değer üretimine katkı sağlamaktadır."

KARDEMİR'in 1937'de Türkiye'nin ilk entegre demir çelik tesisi olarak üretime başladığı ve demir yolu tekeri üretebilen dünyanın sayılı üreticileri arasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde ve içinde bulunduğumuz coğrafyada demir yolunun iki kritik bileşeni olan ray ve demir yolu tekerini aynı üretim tesisinde üretebilen tek kuruluş olan KARDEMİR, ham maddeden nihai ürüne uzanan üretim sürecinin tüm aşamalarını kendi bünyesinde yönetmektedir.

Bu entegre üretim yapısı, yüksek kalite standartlarını güvence altına almanın yanı sıra ülkemizin demir yolu sanayisinde stratejik bağımsızlığına ve kritik sektörlerdeki kendine yeterliliğine de önemli katkı sağlamaktadır. Her yeni ihracat başarısıyla ülkemizin üretim gücünü daha fazla pazara ve daha fazla demir yolu ağına taşırken, 'üreten KARDEMİR, güçlü Türkiye' anlayışı en büyük güç kaynağımız olmaya devam edecektir."