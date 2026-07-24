Umman’daki rüzgar enerji yatırımı tamamlandı
Ağır yük kaldırma, proje taşımacılığı ve yük mühendisliği firması Hareket, Umman’ın ikinci büyük rüzgar enerji santrali olacak 8,4 milyon dolarlık Riyah 1&2 Rüzgar Enerji Santrali projesindeki operasyonlarını başarıyla geçti.
Hareket’in global ölçekte üstlendiği enerji projeleriyle yenilenebilir enerji dönüşümüne katkı sağladığını belirten Hareket CEO’su Abdullah Altunkum, “70 yıla varan köklü deneyimimiz, güçlü mühendislik kabiliyetimiz ve stratejik yatırımlarımız sayesinde farklı coğrafyalarda kritik enerji projelerinde önemli sorumluluklar üstleniyoruz.
Riyah Rüzgar Enerji Santrali projesi de bu yaklaşımımızın önemli örneklerinden biri oldu. Umman’ın ikinci büyük rüzgar enerji santrali olacak bu projede kullanılan 91 metre uzunluğundaki kanatlar, şimdiye kadar Umman’da taşınan en uzun rüzgar türbini kanatları olma özelliğini taşıyor.
Bu dev kanatların taşınması ve 350’den fazla sevkiyatın kusursuz şekilde yönetilmesi, operasyonel gücün yanı sıra detaylı planlama, saha hakimiyeti ve yüksek koordinasyon gerektiriyordu. Ekibimizin bilgi birikimi ve özverisiyle bu süreci başarıyla tamamladık. Bu proje, Hareket’in global arenada yenilenebilir enerji projeleri için tercih edilen çözüm ortağı konumunu daha da güçlendirdi” dedi.
Altunkum, “Türkiye’de rüzgar enerjisi projelerinin yüzde 45’inde Hareket’in imzası bulunuyor. Bu birikimi artık çok daha geniş bir coğrafyada, üç kıtaya yayılan operasyonlarımızla dünyaya taşıyoruz" diye konuştu.