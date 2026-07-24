Umman’daki rüzgar enerji yatırımı tamamlandı

Hareket’in global öl­çekte üstlendiği enerji projeleriyle yenilenebilir enerji dönüşümüne katkı sağladığını belirten Ha­reket CEO’su Abdullah Altunkum, “70 yıla varan köklü de­neyimimiz, güçlü mühendislik ka­biliyetimiz ve stratejik yatırımları­mız sayesinde farklı coğrafyalarda kritik enerji projelerinde önemli sorumluluklar üstleniyoruz.

Riyah Rüzgar Enerji Santrali projesi de bu yaklaşımımızın önemli örnek­lerinden biri oldu. Umman’ın ikin­ci büyük rüzgar enerji santrali ola­cak bu projede kullanılan 91 metre uzunluğundaki kanatlar, şimdiye kadar Umman’da taşınan en uzun rüzgar türbini kanatları olma özel­liğini taşıyor.

Bu dev kanatların ta­şınması ve 350’den fazla sevkiyatın kusursuz şekilde yönetil­mesi, operasyonel gücün yanı sıra detaylı planla­ma, saha hakimiyeti ve yüksek koordinasyon ge­rektiriyordu. Ekibimizin bilgi birikimi ve özveri­siyle bu süreci başarıy­la tamamladık. Bu proje, Hareket’in global arenada yenile­nebilir enerji projeleri için tercih edilen çözüm ortağı konumunu da­ha da güçlendirdi” dedi.

Altunkum, “Türkiye’de rüzgar enerjisi projelerinin yüzde 45’in­de Hareket’in imzası bulunuyor. Bu birikimi artık çok daha geniş bir coğrafyada, üç kıtaya yayılan ope­rasyonlarımızla dünyaya taşıyo­ruz" diye konuştu.