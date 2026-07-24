Armani'ye üretim yapan Türk giyim firması konkordato ilan etti

Recep ERÇİN

21 Temmuz tarihli ilama göre, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 21 Temmuz'da firmanın başvurusunu kabul ederek 3 ay geçici mühlet kararı verdi.

Şirket, Armani gibi dünya markalarına üretim yapan ve 2024 yılında TİM'in İlk 100 listesinde 271. sırada yer alıyordu. 2024'te 107 milyon dolar ihracat yapan firmanın ihracatı geçen yıl 87 milyon dolara geriledi.

Konkordato kararı alan şirketin patronu Selçuk Mehmet Kaya, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi.

Kendisi de hazır giyim üreticisi olan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, çarşamba günü İSO Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Son 2-3 yılda konkordato sayıları üç katına çıktı. Niye? Hep mi başarısız bu iş insanları? Ne değişti? Kendi yaptığı planla ekonomik planlar farklılaştı. Yüzde 18-20 faizken, yüzde 50 ile alıyoruz. Yüzde 50 faizle hangi iş insanı kredi alıp, iki sene dayanabilir?" ifadelerini kullanmıştı.