Yapı Kredi'den 'sınırları kaldıran' 25 kadına e- ticaret desteği

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Her alanda toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmalar yürütmeyi hedefleyen Yapı Kredi’nin e-ihracat alanında, kadın girişimcilere yönelik hayata geçirdiği “Sınırları Kaldıran Kadınlar” programının üçüncü dönemi, İTO ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış etkinliği ve “Amazon ve Etsy’de nasıl satış yapılır?” eğitimiyle başladı.

Programa katılan kadın girişimciler, 4-5 Aralık tarihlerinde düzenlenecek online eğitim kapsamında şirket kurulumu, online ödeme sistemleri, ürün listeleme ve lojistik süreçler gibi konularda eğitim görecek. Eğitimler sonunda jüri tarafından seçilen 25 kadın girişimciye, Coniwi tarafından ücretsiz e-ihracat danışmanlığı verilerek, girişimcilerin online kanallardan ihracat yapmaya başlaması için destek sağlanacak. Bu girişimciler ayrıca bankacılık ürün ve hizmetlerinde avantajlar sağlayan Sınırları Kaldıran Kadınlar Paketi’nden faydalanabilecek.

Kadın girişimcilere EBRD desteğiyle Yapı Kredi Bankası tarafından 3 ay geri ödemesiz, özel oranlarda kredi desteği sağlanacağını açıklayan Yapı Kredi Bankası İşletme ve Tarım Bankacılığı Segment Direktörü Nimet Uluocak, “TOBB ve İTO işbirliği ile etki alanımızı güçlendiriyoruz” dedi. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Güner Kal, ‘Sınırları Kaldıran Kadınlar’ın ocak-ekim döneminde e-ihracatını yüzde 2.8 artırarak 195.8 milyon dolarlık ihracat yaptığını açıkladı.

“Schengen’de kadınlara ayrım yapılmalı”

Program tanıtım toplantısında konuşan İTO Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün, eğitim programı kapsamında e-ihracatın tüm detaylarıyla ele alınacağını belirtti. E-ihracatın en güncel ticaret konusu olduğunu belirten Üstün, “Globalde e-perakende 6 trilyon doları aştı. Yüzde 2 olan genel ticaretteki payın 2040 yılında yüzde 95’e ulaşacağı tahmin ediliyor” dedi. Son dönemlerde Avrupa Birliği ülkeleri ile yaşanan Schengen vize sorunu nedeniyle Türkiye’den ticaretin Orta Doğu ve Körfez gibi bölgelere kaymaya başladığını kaydeden Üstün, AB ülkelerinin vize konusunda girişimci kadınlara pozitif ayrım yapması gerektiğini vurguladı.